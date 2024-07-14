Туркменистан выразил озабоченность в связи с покушением на жизнь Дональда Трампа

Министерство иностранных дел Туркменистана сообщает, что в Туркменистане с глубокой озабоченностью восприняли весть о покушении на жизнь 45-го Президента США Дональда Трампа.

Туркменская сторона решительно осуждает этот акт насилия и желает Дональду Трампу скорейшего выздоровления.

Туркменистан является активным участником международных усилий по борьбе с терроризмом во всех формах его проявления, а также актами политического насилия, порождающими напряженность в обществе. ///МИД Туркменистана, 14 июля 2024 г.