ЮНФПА и Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана объединяют усилия c целью укрепления социальных услуг и поддержки семьям

11 июля 2024 г, представительство Фонда ООН в области народонаселения в Туркменистане (ЮНФПА) и Национальное Общество Красного Полумесяца Туркменистана (НОКПТ) подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ), направленный на укрепление сотрудничества в сфере оказания социальных услуг и поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации вследствие насилия.

Это стратегическое партнерство объединяет опыт и ресурсы сторон для решения важнейших вопросов, с которыми сталкиваются женщины и семьи. Совместная работа будет направлена на расширение доступа к социальным услугам, которые включают работу телефона доверия, психологическое консультирование и социальное сопровождение в рамках межведомственного координирования и реагирования на гендерное насилие.

Г-н Ронни Линдстром, Страновой директор ЮНФПА в Туркменистане, отметил: «Мы рады сотрудничеству с Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана для улучшения жизни женщин и девочек. Это партнерство позволит нам совместно разрабатывать и реализовывать программы, которые будут иметь долгосрочное положительное воздействие на здоровье и благополучие всего населения Туркменистана».

Партнеры также будут активно содействовать гендерному равенству. Это включает разработку и реализацию программ, направленных на устранение гендерных барьеров и неравенства, расширение возможностей женщин и девочек, а также предотвращение гендерного насилия. Кроме того, ЮНФПА и НОКПТ будут поддерживать инициативы, которые способствуют развитию лидерских качеств, навыков и активному участию женщин и девочек в жизни общества.

Г-жа Марал Ачилова, Председатель Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана, добавила: «Мы верим, что это партнерство укрепит наши усилия и вместе мы сможем достичь большего в обеспечении благополучия наших женщин, девочек и семей, в целом”.

Подписание МоВ между ЮНФПА и НОКПТ знаменует собой новый этап сотрудничества, направленного на создание более здорового, справедливого и процветающего будущего для всего населения Туркменистана. ///ЮНФПА Туркменистан, 11 июля 2024 г.