Состоялась встреча Посла Туркменистана с Заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики

11 июля 2024 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Турции Мекана Ишангулыева с Заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Ясин Экрем Серимом.

В ходе встречи стороны обозначили приоритетные направления туркмено-турецкой повестки дня, была подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии взаимовыгодного двустороннего диалога, в том числе в политической и торгово-экономической сферах.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран, включая проведение туркмено-турецких консультаций по консульским вопросам и активизаций контактов в контексте расширения договорно-правовой базы двухстороннего сотрудничества.

Наряду с этим, были обсуждены вопросы проведения совместных мероприятий по случаю празднования 300-летия со дня рождения великого классика литературы Востока Махтумкули Фраги.

В заключение стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном продолжении налаженного продуктивного взаимодействия. ///nCa, 12 июля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)