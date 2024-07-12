Комментарий TDH: Туркменистан наращивает сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

Данный комментарий был опубликован Государственным Информационным Агентством TDH и посвящен современному развитию отношений Туркменистана с Кореей, Японией, Китаем и Малайзией.

Одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса Отчизны, основанного на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия и конструктивного равноправного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами, выступает развитие плодотворных отношений с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Дальновидная стратегия, инициированная Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым в данном направлении, сегодня последовательно претворяется в жизнь под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

Исторически сложившиеся дружественные связи, объединяющие Туркменистан со странами АТР, в совокупности с богатым опытом и внушительным потенциалом сотрудничества в современную эпоху обуславливают благоприятные перспективы для наращивания многопланового взаимодействия, отвечающего общим интересам.

Корея

Здесь в качестве примера успешного долгосрочного партнёрства можно привести традиционный диалог с Республикой Корея. В последние годы отношения между двумя государствами, демонстрируя поступательную динамику, обрели новое конкретное наполнение. Наглядным свидетельством тому служат солидная договорно-правовая база сотрудничества, осуществлённые и запланированные к реализации крупные совместные проекты.

Важным шагом на пути дальнейшего развития двустороннего взаимодействия стали состоявшиеся в Ашхабаде переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, посетившим нашу страну с государственным визитом в июне текущего года.

В ходе встречи в верхах обсуждались приоритетные вопросы туркмено-корейского сотрудничества, где большое значение придаётся торгово-экономическим связям и инвестиционной деятельности. В этом контексте акцент был сделан на важности результативной работы совместных профильных структур – Межправительственной комиссии и Делового совета. В ряду ключевых направлений партнёрства также обозначены энергетика, область высоких инновационных технологий, промышленность, цифровая трансформация, экология и изменение климата, ряд других сфер.

Что касается сотрудничества в транспортно-коммуникационном секторе, то, как отмечалось, здесь в настоящее время речь идёт о формировании трансконтинентального транспортно-транзитного коридора от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы, Ближнего и Среднего Востока. В Туркменистане под этим подразумевается возрождение Великого Шёлкового пути.

Отдельное внимание уделено возможностям взаимодействия в сфере градостроительства. Как известно, в минувшем году в Туркменистане был завершён первый этап возведения нового «умного» города Аркадаг, уникального по своим технологическим характеристикам. В ближайшей перспективе планируется приступить к реализации ещё одного мегапроекта – «Ашхабад-сити». И корейские компании проявляют интерес к сотрудничеству в данном направлении.

Неотъемлемой составляющей туркмено-корейских отношений является гуманитарная сфера, где большое значение придаётся диалогу по линии науки, образования и культуры, а также здравоохранения и спорта.

Вместе с тем особый акцент был сделан на укреплении связей между законотворческими органами двух государств, на развитии парламентской дипломатии. Пример тому – участие делегации Туркменистана во главе с Председателем Меджлиса в первом Совещании спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея, состоявшемся в сентябре 2023 года в Сеуле. Примечательно, что в соответствии с принятой по итогам форума Совместной декларацией достигнута договорённость о проведении второго Совещания в данном формате в 2024 году в Ашхабаде.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики. Подчёркивалось, что Туркменистан и Республика Корея продолжат совместную деятельность по поддержанию и укреплению всеобщей и региональной безопасности, достижению Целей устойчивого развития.

Кроме того, отмечалась важность взаимодействия в формате «Центральная Азия–Республика Корея», 16-й форум которого состоялся в 2023 году в Ашхабаде. В данном контексте была подтверждена готовность Туркменистана поддержать наращивание отношений между странами региона и Республикой Корея в рамках Инициативы сотрудничества «K-Silk Road», которая была представлена Правительством дружественного государства 7 июня текущего года и является первой подобной стратегией по Центральной Азии.

По итогам переговоров, проходивших в доверительной атмосфере и конструктивном ключе, достигнуты важные договорённости и подписан крупный пакет документов, нацеленных на углубление взаимовыгодного партнёрства в различных сферах.

Тема дальнейшего развития межгосударственного диалога получила своё продолжение в ходе встречи Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Юн Сок Ёлем, состоявшейся во второй день визита высокого гостя. Предметом обстоятельного обсуждения стали вопросы торгово-экономического сотрудничества, возможности расширения диапазона двусторонних деловых контактов.

В тот же день в Ашхабаде при участии Героя-Аркадага и главы Республики Корея прошёл Туркмено-корейский бизнес-форум. Это стало знаковым событием и придало партнёрству между двумя странами мощный импульс. Подобные мероприятия, организуемые на регулярной основе, служат открытой площадкой для выработки механизмов практической реализации имеющегося потенциала взаимодействия, стимулирования инвестиционной активности, выхода на новые совместные проекты.

О результативном характере сотрудничества свидетельствует успешная многолетняя деятельность в Туркменистане ведущих компаний Республики Корея. Здесь базовым фактором является создание благоприятного инвестиционного климата и выгодных условий для работы зарубежных деловых кругов. В числе перспективных направлений взаимодействия были названы такие секторы экономики, как нефте- и газохимия, энергетика, транспортно-коммуникационный комплекс, логистика, судостроение, индустрия, строительство и инфраструктура, сельское хозяйство, внедрение передовых экологически чистых технологий и др. Широкие возможности также имеются для существенного увеличения объёмов взаимного товарооборота.

Более детально вопросы туркмено-корейского сотрудничества по конкретным отраслям были обсуждены в рамках организованных по завершении бизнес-форума встреч представителей профильных структур двух стран. Как подчёркивалось, претворяемая в жизнь Туркменистаном инновационная экономическая стратегия открывает широкие перспективы для долгосрочного эффективного взаимодействия, диверсификации его направлений.

Япония

Стратегическим партнёром Туркменистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе также является Япония. Развивая дружественные, взаимовыгодные отношения, наши страны активно сотрудничают не только в двустороннем формате, но и в рамках авторитетных международных и региональных организаций.

Поступательный характер также присущ взаимодействию в формате Диалога «Центральная Азия + Япония», зарекомендовавшего себя эффективным механизмом межрегионального партнёрства. В данном контексте особое значение придаётся предстоящему первому Саммиту глав государств-участников данного Диалога.

С каждым годом расширяются торгово-экономические связи, на качественно новый уровень вышли бизнес-контакты. Крупнейшие компании Страны восходящего солнца вносят весомый вклад в развитие туркменской экономики, участвуя в реализации масштабных инфраструктурных проектов в ключевых отраслях, в частности, в газовой сфере и химической промышленности.

С учётом планов Туркменистана по индустриализации и созданию высокотехнологичных наукоёмких производств сегодня открываются новые возможности для двустороннего делового и инвестиционного партнёрства. Эта тема стала предметом заинтересованного обсуждения на состоявшейся 27 июня встрече Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова со старшим советником по стратегическим вопросам компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» Тацуя Ватанабэ и исполнительным директором данной компании Кендзи Санада.

В ходе беседы бизнесмены подтвердили стремление деловых кругов Японии к укреплению многолетнего взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном и готовность предоставить для этого свой солидный опыт и передовые технологические разработки.

В развитии традиционного межгосударственного диалога большое внимание также уделяется связям по линии парламентов, которые в последние годы заметно активизировались. Перспективы дальнейшего взаимодействия и обмена опытом в данном направлении были обсуждены во время состоявшихся 14 мая встреч Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с председателем Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы, членом Палаты представителей Парламента Японии Тошиаки Эндо.

В данном контексте подчёркивалось значение инициатив Героя-Аркадага по эффективному задействованию инструментов парламентской дипломатии и проведению в Ашхабаде первой встречи руководителей парламентов стран-участниц Диалога «Центральная Азия+Япония».

Значимая роль в межгосударственных отношениях, безусловно, принадлежит сотрудничеству в гуманитарной сфере. Туркменистан и Япония подтверждают нацеленность на углубление традиционных научно-образовательных и культурных контактов, расширение взаимодействия по линии высших учебных заведений, где одним из наглядных примеров являются налаженные связи между вузами нашей страны и японским Университетом Цукуба.

Всё это – свидетельство плодотворности туркмено-японского сотрудничества, его долгосрочности, устойчивости и динамизма.

Китай

Многовекторный, стратегический характер носит партнёрство Туркменистана с Китайской Народной Республикой. На регулярной основе осуществляются двусторонние контакты на высшем уровне, что даёт возможность для определения приоритетных направлений сотрудничества исходя из реалий времени для выработки совместных шагов по практической реализации достигнутых договорённостей.

В данной связи следует отметить, что в 2023 году Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дважды посетил КНР – в январе с государственным визитом, и в мае с рабочим визитом, в целях участия в Саммите «Центральная Азия–Китай». В октябре минувшего года также состоялся рабочий визит в Китайскую Народную Республику Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова для участия в Третьем форуме высокого уровня «Один пояс, один путь».

Туркменистан и Китай эффективно взаимодействуют на глобальных и региональных площадках, демонстрируя схожесть или совпадение позиций по ключевым вопросам современности, систематически поддерживая друг друга в продвижении конструктивных предложений и инициатив.

Приверженность двух стран традиционному межгосударственному диалогу, опирающемуся на прочные узы дружбы и обоюдную добрую волю, была вновь подтверждена в ходе состоявшейся 18 мая текущего года встречи Президента Сердара Бердымухамедова с заместителем Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая г-жой Шэнь Юэюэ, прибывшей в Туркменистан во главе делегации КНР.

Целью визита делегации Китая стало участие в мероприятиях, посвящённых 300-летнему юбилею великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана, а также в форуме «Türkmen-Hytaý zenanlarynyň dünýäsi». Как отмечалось, проведение подобных встреч является ярким примером обогащения туркмено-китайских отношений, история которых уходит корнями в глубь тысячелетий, во времена Великого Шёлкового пути, новым содержанием.

Сегодня наличие объективных обоюдных интересов позволяет Туркменистану и Китаю наращивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество, обладающее огромным потенциалом. Одно из его стратегических направлений – топливно-энергетический сектор. Здесь показательным примером эффективного сложения усилий является реализованный грандиозный проект XXI века – строительство газопровода Туркменистан–Китай, ныне обеспечивающего поставки туркменского «голубого топлива» в Поднебесную.

Наши страны также располагают всеми предпосылками и возможностями для активизации партнёрства в транспортно-транзитной сфере и логистике, формировании международной комбинированной профильной инфраструктуры. В данном аспекте обретает особую актуальность мировоззренческая и практическая близость и сопрягаемость стратегии Туркменистана «Возрождение Шёлкового пути» и концепции Китая «Один пояс, один путь».

Важное место в межгосударственных отношениях также занимают систематические контакты по линии законотворческих органов, где значимая роль отводится деятельности Межпарламентских групп дружбы.

Наряду с конструктивным политическим диалогом, продуктивным торгово-экономическим партнёрством наглядным показателем плодотворного туркмено-китайского сотрудничества являются тесные культурно-гуманитарные связи, способствующие сближению народов двух стран, упрочению уз дружбы и взаимопонимания между ними.

Малайзия

В контексте развития многоплановых отношений с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона Туркменистан также придаёт большое значение укреплению традиционного взаимодействия с Малайзией. Сотрудничество между нашими странами основано на принципах обоюдного уважения и характеризуется положительной динамикой, в том числе в торгово-экономическом секторе.

За прошедшие годы накоплен существенный опыт совместной работы в топливно-энергетической сфере. Перспективы взаимовыгодного партнёрства в этом направлении были рассмотрены на состоявшейся 11 июня встрече Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с генеральным директором компании «PETRONAS Carigali (Тurkmenistan) Sdn Bhd» Исмади Бин Исмаилом.

Предметом заинтересованного обмена мнениями стали возможности развития новых направлений сотрудничества с учётом реализуемых в Туркменистане преобразовательных программ, крупных проектов в промышленном секторе. Кроме того, было уделено внимание теме взаимодействия в области подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли нашей страны. При этом выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии плодотворного туркмено-малайзийского партнёрства.

Таким образом, реализуя стратегию широкого взаимовыгодного сотрудничества, независимый нейтральный Туркменистан стремится всецело содействовать активизации и укреплению позитивных процессов в региональном и межрегиональном измерении, внося конкретный вклад в обеспечение всеобщего мира, благополучия и прогресса. ///TDH, 11 июля 2024 г. (Первончально опубликовано здесь: https://www.turkmenistan.gov.tm/ru/post/85564/turkmenistan-narashchivaet-sotrudnichestvo-so-stranami-aziatsko-tihookeanskogo-regiona )