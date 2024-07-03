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Обнародован Доклад Омбудсмена Туркменистана о ситуации в области прав человека за 2023 год

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На официальном сайте Государственного информационного агентства TDH опубликован Доклад Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане – Омбудсмена о его деятельности и о ситуации в области прав человека в стране в 2023 году.

В докладе, состоящем из семи глав, содержится информация о ситуации по обеспечению и соблюдению прав и свобод человека, о соблюдении в стране гражданских, политических прав, экономических, социальных и культурных прав. Также сообщается о результатах анализа работы с обращениями граждан, об усилиях омбудсмена по содействию в повышении информированности в области прав человека.

С Докладом можно ознакомиться здесь:
https://tdh.gov.tm/ru/post/41214/doklad-upolnomochennogo-predstavitelya-po-pravam-cheloveka-v-turkmenistane-ombudsmena-o-ego-deyatelnosti-i-o-situacii-v-oblasti-prav-cheloveka-v-strane-v-2023-godu ///nCa, 3 июля 2024 г.

 

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