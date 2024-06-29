Посольство Израиля в Туркменистане выступило спонсором мероприятия по повышению осведомленности о Всемирном дне борьбы с наркотиками

28 июня 2024 года в Ашхабаде состоялось молодежное мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с наркотиками. Целью мероприятия было повышение осведомленности об опасностях, связанных со злоупотреблением наркотиками.
Мероприятие было организовано Ашхабадским офисом УНП ООН при поддержке Посольства Государства Израиль в Туркменистане, представительства ЮНФПА в Туркменистане и Академии РЦПДЦА.
Были приглашены эксперты и специалисты Министерства здравоохранения, а также официальные лица Министерства внутренних дел.
Местом проведения стал конференц-зал “Iş Nokady” в торговом центре “Аркач”.
Среди выступавших были Чары Атаев (УНП ООН), Шохрат Абдулаев (Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана), Назар Гурдов (Министерство внутренних дел Туркменистана), Кемал Гошлиев (ЮНФПА), Андрей Ларин, сотрудник по политическим вопросам РЦПДЦА, и представитель Посольства Израиля в Туркменистане.
На полях мероприятия были организованы следующие акции:
– Участники Академии превентивной дипломатии обратились к участникам мероприятия с приветственными видеообращениями
– Викторина среди участников по здоровому образу жизни и профилактике употребления психоактивных веществ среди молодежи
– Демонстрация рекламных видеороликов
– Мини-представление, подготовленное участниками Академии
– Ток-шоу, организованное руководителями Академии
Ведущие мероприятия Серви Нуриева и Ислам Сарджаев рассказали о Всемирном дне борьбы с наркотиками в 2024 году. /// Посольство Израиля в Туркменистане, 29 июня 2024 г.
Несколько фотографий с мероприятия: