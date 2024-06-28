Туркменистан и Астраханская область расширяют сотрудничество в гуманитарной и экономической сферах

Консул Туркменистана в г. Астрахани Гадам Иламанов встретился с министром внешних связей Астраханской области (Россия) Владимиром Головковым для обсуждения вопросов развития сотрудничества в гуманитарной и экономической сферах.

В повестку дня встречи вошли вопросы подготовки к предстоящему визиту в Астраханскую область Хякима Балканского велаята Ходжамырата Аширмырадова.

В ходе встречи была затронута тема расширения торгово-экономических связей. Иламанов представил предложение о проведении в 2025 году в Астрахани астраханско-туркменского делового форума с участием представителей министерств, ведомств и бизнес-структур Туркменистана и Астраханской области. Цель – налаживание новых деловых связей. Собеседники договорились, что сроки и повестка предстоящего мероприятия будут обсуждаться дополнительно.

Говоря о сотрудничестве по линии образования, Иламанов поделился впечатлениями от посещения Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева и Астраханского государственного технического университета, в которых обучается около тысячи граждан Туркменистана.

«Наши студенты добиваются успехов в учебе, они окружены заботой и вниманием и чувствуют себя в Астрахани как дома», – отметил туркменский дипломат.

Головков подтвердил приглашение командам ведущих вузов Туркменистана принять участие в Играх Каспия, которые пройдут в Астрахани 7-12 октября текущего года в формате VII Универсиады Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран.

По словам Головкова, в Астрахани также ожиданиют участия Туркменистана в крупных международных мероприятиях: Каспийском медиафоруме и Международном фестивале классического искусства «Каспийские сезоны», в рамках которого запланирован День Туркменистана. ///nCa, 28 июня 2024 г.