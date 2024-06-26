Президент Туркменистана приглашен с официальным визитом в Пакистан

Во вторник, 25 июня, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял федерального министра промышленности и производства Пакистана Рана Танвир Хуссаина.

Министр передал главе государства приветствия от Президента Асифа Али Зардари и Премьер-министра Миана Мухаммада Шахбаза Шарифа, подтвердив приверженность Пакистана дружественным отношениям с Туркменистаном.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов передал ответные приветствия руководству Пакистана. Он подчеркнул, что Туркменистан уделяет большое внимание укреплению отношений с Пакистаном.

В продолжение встречи отмечался конструктивный характер туркмено-пакистанского политико-дипломатического диалога в рамках международных организаций.

Поступательная динамика присуща торгово-экономическому партнёрству, в ряду приоритетных направлений которого были названы промышленность, энергетика и транспорт.

В числе крупных совместных проектов – строительство транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), а также линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП). Претворение в жизнь этих масштабных проектов будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию всего региона, его успешной интеграции в систему международных экономических связей.

Культурно-гуманитарная сфера также названа неотъемлемой составляющей туркмено-пакистанских отношений.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что межгосударственное сотрудничество будет и впредь динамично развиваться.

Больше подробностей от министерства информации Пакистана:

Рана Танвир встретился с руководством Туркменистана

Министр промышленности и производства Рана Танвир Хуссейн, находящийся с официальным визитом в Туркменистане, встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

От имени премьер-министра Пакистана он передал ему приглашение посетить Пакистан в сроки, которые будут согласованы по дипломатическим каналам. Он также обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики, связи, транзита и торговли, парламентского сотрудничества и контактов между народами.

Министр также провел технические переговоры и обсуждения с заместителем председателя Кабинета Министров по промышленности и строительству, энергетике, министром промышленности Туркменистана и председателем правления Государственного концерна «Туркменхимия».

Позже Рана Танвир Хуссейн также встретился с заместителем председателя Кабинета министров и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и обсудил весь спектр двусторонних отношений между двумя странами. ///nCa, 26 июня 2024 г.