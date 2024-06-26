Мультипликативный эффект от инвестиций в сферу здравоохранения

Д-р Ханс Хенри П. Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ

Центральная Азия – регион, обладающий завидным потенциалом. Примерно половина его населения, насчитывающего 80 миллионов человек, моложе 30 лет. Он является связующим звеном между экономическими блоками Европы и Азии. По оценкам, в этом году рост ВВП в этих пяти странах составит 4,1 %, что намного выше среднемирового показателя в 2,6 % и выше, чем в любой другой части Европейского региона.

С начала этого века в Центральной Азии произошли значительные улучшения в области здравоохранения. Средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась на 5,2 года, а женщин – на 4 года: теперь она составляет 70,3 и 76,2 года соответственно. За последние два десятилетия показатель материнской смертности сократился вдвое: с 49 на 100 000 в 2000 году до 24 в 2017 году.

Сохранение этой восходящей траектории развития системы здравоохранения является не только моральным долгом, но и разумной политической и экономической возможностью.

Инвестиции в сферу здравоохранения оказывают положительное влияние на экономику: сектор здравоохранения входит в десятку крупнейших секторов, способствующих развитию экономики, а также является важным источником рабочих мест. Согласно результатам итальянского исследования, каждый евро, вложенный сектором здравоохранения в рабочие места, приносит 1,8 евро для остальных отраслей экономики. Это почти вдвое больше доходности. Тесная связь между ВВП на душу населения и занятостью в секторе здравоохранения гораздо сильнее в странах с переходной экономикой – например, в Центральной Азии, – поэтому любые инвестиции, вероятнее всего, принесут еще большую прибыль.

Инвестиции в благосостояние людей формируют социальный капитал: согласно анализу ВОЗ, инвестиции в социальную защиту, политику на рынке труда и жилье в размере всего 0,1% ВВП могут улучшить жизнь 300 000 человек в течение 4 лет при населении 80 миллионов человек (население Центральной Азии). Кроме того, это способствует обеспечению равенства в вопросах здравоохранения.

Уделение приоритетного внимания мероприятиям по охране здоровья детей младшего возраста способствует повышению уровня образования и расширению возможностей трудоустройства с восьмикратной экономической отдачей.

Активные и устойчивые инвестиции в сферу здравоохранения и улучшение благосостояния помогут многочисленному молодому населению Центральной Азии в полной мере реализовать свой потенциал и будут способствовать созданию лучшего будущего во всем регионе.

Если сейчас сосредоточить внимание на конкретных вызовах и возможностях в области здравоохранения, то в ближайшие годы это принесет свои плоды.

Мы можем привести убедительные примеры положительного влияния инвестиций в сферу здравоохранения, которые могут служить примером для подражания.

Туркменистан укрепил меры по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, внедрив метод геномного секвенирования с целью быстрого обнаружения вирусов гриппа и оценки эффективности вакцин против гриппа.

Два года назад министры здравоохранения стран Центральной Азии пришли к соглашению о сотрудничестве по 11 направлениям деятельности в области здравоохранения. В качестве механизма реализации этой договоренности – первого в своем роде – была разработана Дорожная карта в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии. Сочетая политическое руководство, техническую приоритизацию и более значительный объем инвестиций в сферу здравоохранения, Дорожная карта направлена на усиление преимуществ каждой из 5 стран Центральной Азии для всеобщего блага.

ВОЗ содействует ее реализации, выступая партнером в проведении мероприятий, привлекая международное внимание к ее целям и демонстрируя прогресс в качестве примера для других регионов.

В настоящее время для реализации Дорожной карты необходимо обеспечить более активное участие. На сегодняшний день у региона есть реальная возможность сделать рывок вперед за счет инвестиций в новые технологии и “зеленые” инновации, которые позволят значительно улучшить жизнь и повысить уровень благосостояния населения. Граждане, органы власти и бизнес сталкиваются с похожими проблемами и стремятся найти решения. Это уникальное время сближения, когда признается необходимость инвестиций не только в повышение ВВП, но и в человеческий и социальный капитал, а также в решительное и устойчивое развитие стран Центральной Азии.

Европейское региональное бюро ВОЗ и Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 26-27 июня организуют Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии, в котором примут участие международные, региональные и национальные политические и инвестиционные партнеры.

На Форуме будет подчеркнута значимость инвестиций в здравоохранение, продемонстрированы предпринимаемые меры по продвижению Дорожной карты и пересмотрены инвестиционные приоритеты. Одним из ключевых результатов станет создание Инвестиционной группы в области здравоохранения для стран Центральной Азии, которая будет заниматься многострановыми инвестициями, используя сильные стороны и стратегические преимущества Центральной Азии в целях укрепления субрегиональной стабильности и процветания.

Все чаще появляются свидетельства того, что для обеспечения экономического развития, достижения социальной сплоченности, восстановления окружающей среды и укрепления человеческого капитала в Центральной Азии здравоохранение действительно является наилучшей сферой для инвестиций. ///ВОЗ Туркменистан, 26 июня 2024 г.