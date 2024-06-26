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Аркадаг Бердымухамедов встретился с федеральным министром промышленности и производства Пакистана

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Во вторник, 25 июня, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с федеральным министром промышленности и производства Пакистана Рана Танвир Хуссаином.

Национальный Лидер подчеркнул, что Пакистан является важным партнёром Туркменистана в регионе Южной Азии. Туркмено-пакистанские отношения характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и доверия. Это в свою очередь служит прочным фундаментом для эффективного сотрудничества, в том числе на многосторонней основе, в формате авторитетных международных организаций.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего партнёрства, одним из ключевых направлений которого является торгово-экономическая сфера.

Особое внимание было уделено реализации масштабных совместных энергетических и коммуникационных проектов в регионе, в частности, строительству транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). Наряду с этим большую значимость имеют проекты по прокладке линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).

В данном контексте была выражена уверенность, что успешное претворение в жизнь этих крупных инфраструктурных проектов станет стимулом для поступательного социально-экономического роста в регионе.

При этом подчёркивалось, что Туркменистан со своей стороны готов оказать содействие продвижению конкретных предложений, направленных на наращивание взаимовыгодного межгосударственного партнёрства.

В завершение встречи стороны подтвердили нацеленность двух стран на дальнейшее укрепление и развитие сотрудничества. ///nCa, 26 июня 2024 г.

 

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