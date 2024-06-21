Срочно необходим аудит состояния здоровья медоносных пчел в Центральной Азии

nCa Report

Медоносным пчелам почти никогда не уделяют того внимания, которого они заслуживают. Всемирный день пчел (20 мая) в Центральной Азии прошел без особой помпы.

Популяция медоносных пчел долгое время находилась под постоянной угрозой.

Доктор Аннеке Венстра, старший преподаватель Школы биологических наук и наук об окружающей среде Университета Дикин (Австралия), пишет в статье, с которой можно ознакомиться на веб-сайте университета: “В последние годы во всем мире наблюдается необычайное сокращение колоний медоносных пчел, и причины этого сокращения в значительной степени остаются неясными. ”

«Но почему это так важно и как это влияет на нас?» – задает она риторический вопрос и отвечает: «Медоносные пчелы – самые эффективные опылители продовольственных культур в мире, и треть продуктов, которые мы потребляем каждый день, зависит от опыления. Сюда входят фрукты, овощи, масла и орехи. Что касается важных видов, то первое место в списке занимают медоносные пчелы. Они являются незаменимыми опылителями – опыляют 70 из примерно 100 видов сельскохозяйственных культур, которыми питается 90% населения земного шара».

«Численность медоносных пчел за рубежом сокращается с угрожающей скоростью. Одной из основных причин такого сокращения является клещ варроа (паразит, поражающий медоносных пчел). До 1988 года в Америке насчитывалось пять миллионов пчелиных семей с ульями. Затем появился клещ варроа, и к 1993 году их число сократилось до 2,5 миллионов. Другие возможные причины сокращения включают исчезновение цветочных лугов, изменение климата и использование пестицидов», – добавляет доктор Венстра.

Картина, которую она рисует, вызывает тревогу: «Мы могли бы бороться за сохранение человеческой популяции во всем мире. Если бы мы потеряли все растения, которые опыляют медоносные пчелы, это негативно сказалось бы на мелких животных, которые питаются этими растениями, что привело бы к уменьшению количества видов добычи для крупных плотоядных животных и так далее по пищевой цепочке. Количество доступных нам свежих продуктов также значительно изменилось бы. В супермаркетах вы увидите вдвое меньше фруктов и овощей, чем сегодня».

Репортаж Лары Уильямс, опубликованный агентством Bloomberg, называется “Шершни, питающиеся пчелами, – это только начало инопланетных вторжений”.

В отчете, опубликованном 4 апреля 2024 года, содержится предупреждение о том, что азиатский шершень, также известный как желтоногий шершень, родом из Юго-Восточной Азии, угрожает популяциям медоносных пчел в Великобритании и Европе из-за своего ненасытного аппетита к медоносным пчелам. Он классифицируется как инвазивный чужеродный вид.

В Европе и Северной Америке предпринимаются усилия по повышению жизнестойкости пчел с помощью генетического усиления и других методов. В некоторых случаях было замечено, что пчелы учатся давать отпор, чтобы защитить себя.

Также ведется работа по запрету пестицидов и инсектицидов, которые угрожают медоносным пчелам.

Что касается Центральной Азии, то на веб-сайте upl.uz недавно был опубликован крайне тревожный отчет.

Вот текст статьи:

Учёные заявили, что из Узбекистана в ближайшее время исчезнут среднерусские пчёлы

В ближайшее время исчезнут среднерусские пчёлы. Об этом заявили учёные Уфимского федерального исследовательского центра Российской Академии Наук (РАН).

По словам специалистов, пчёлы из Центральной Азии заражены смертельным вирусом, который может полностью уничтожить среднерусских пчёл как вид. Вирус-убийца съедает пчёл, маток и трутней изнутри, как паразит. При этом, выявить его на ранней стадии просто нереально, так как симптомы проявляются слишком поздно. В результате, среднерусские пчёлы массово гибнут.

Таким образом, учёные пришли к выводу, что среднерусские пчёлы исчезнут в ближайшее время из-за насекомых, которых привозят в Башкирию из Узбекистана.

Тревогу по этому поводу забило общество пчеловодов Башкирии после того, как провели контрольную закупку пчёл из Узбекистана, отдали их в лабораторию для исследования, где выявили смертельный вирус.

Отметим, что до вспышки Россельхознадзор временно запретил ввозить пчелосмеси из Узбекистана, Казахстана и Киргизии. В марте ведомство отменило санкции нескольким компаниям из Ташкента. После этого в РФ появился контрафакт с заражёнными пчёлами.

Доктор биологических наук Елена Салтыкова, комментируя сложившуюся ситуацию, отметила, что даже если распространение пчёл из Центральной Азии остановят, среднерусские особи всё равно могут исчезнуть как вид из-за того, что насекомые из Узбекистана размывают генофонд.

Для справки: Среднерусские пчёлы — порода пчёл, обладающая высокими биологическими качествами. Внешне пчелы этой породы крупные, имеют тёмно-серый окрас. Отличительными особенностями данной породы являются их хорошая работоспособность, высокая продуктивность в период медосбора. Среднерусские пчёлы также отличаются исключительно высокой зимостойкостью, не зная себе равных по этому признаку среди других пород.

В местах с сильным поздним медосбором с липы, гречихи, кипрея, вереска, цветущих во второй половине лета, среднерусские пчёлы собирают значительные запасы мёда. Медовая продуктивность пчелы среднерусской расы в разных регионах колеблется от 20 до 150 кг на семью.

Ссылка на статью: https://upl.uz/eco/42397-news.html

* * *

Существует настоятельная необходимость в проведении всестороннего аудита состояния здоровья медоносных пчел в Центральной Азии и четком выявлении угроз, с которыми они сталкиваются.

Гибель медоносных пчел в Центральной Азии может выйти за рамки катастрофы. /// nCa, 21 июня 2024 г.