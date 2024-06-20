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Цвета и узоры туркменского народа

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Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Это и земля, и люди. — Строгие геометрические узоры и яркие цвета украшают произведения художественных ремесел на протяжении примерно 6000 лет на территории современного Туркменистана.

Люди, населяющие эту землю, менялись, но основные узоры и цвета, которые мы видим во многих предметах, продолжали развиваться, не отходя от основных мотивов.

Одной из самых ранних находок является Алтындепе, археологический памятник бронзового века в Туркменистане, недалеко от Ашхабада, заселенный впервые примерно с 3200 по 2400 год до н.э. в эпоху поздней регионализации и с 2400 по 2000 год до н.э. в эпоху интеграции как полноценный городской объект.

Вот чаша из Алтындепе:

Следует обратить внимание на повторение базовых, простых узоров для достижения завораживающего эффекта. Выбор цветов просто фантастический – только представьте, как она выглядела, когда была только что создана.

Вот фрагмент рисунка, относящийся к железному веку, около 1200 года до нашей эры:
Сочетание орнаментов придавало уникальность каждому изделию керамики. Несколько полуоглазурованных образцов были найдены на раскопках в Туркменистане.

Период Великой Сельджукской империи (1037-1194), логическим преемником которой является современный Туркменистан, был эпохой удивительного творчества во всех сферах жизни.

Сельджуки переписали всю концепцию общественного договора между государством и народом, основали первый в мире университет с девятью, а возможно, и с 12 кампусами, охватывающими почти половину известного мира, и обеспечили равенство перед законом для всех в империи, от императора до крестьянина.

Вот несколько образцов керамики эпохи Великих Сельджуков:

Присмотритесь повнимательнее и вы увидите, что креативные художники не отказывались от базовых рисунков, а дополняли их в порыве воображения. Рисунки развивались, но не теряли своей базовой концепции.

Художественный талант современного Туркменистана расширяет спектр возможностей, предоставляемых основными дизайнами и цветами. Творческие люди-ремесленники превосходят самих себя, постоянно совершенствуя свои работы.

Это касается всего, не только керамики.

Красота туркменских цветов и узоров воплощена в платьях и другой одежде, головных уборах, кошельках, ювелирных изделиях, настенных часах, чехлах для чайников, в сумочках для смартфонов и практически во всем остальном, поражая воображение любителей рукоделия.

Вот лишь несколько примеров пленительной красоты, которую можно создавать, бесконечно импровизируя с основными цветами и узорами туркменской одежды:

 

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