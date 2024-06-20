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ПРООН и Туркменистан подписали Меморандум о взаимопонимании по укреплению системы государственного образования

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Ашхабад, Туркменистан – 20 июня 2024 года: Программа развития ООН (ПРООН) и Министерство образования Туркменистана сегодня подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) для расширения сотрудничества по укреплению системы образования страны и продвижению практик устойчивого развития.

Меморандум о взаимопонимании создает основу для сотрудничества между ПРООН и Министерством образования Туркменистана с целью повышения эффективности системы предоставления государственных образовательных услуг населению страны. Соглашение подчеркивает общую приверженность усовершенствованию образовательных программ в Туркменистане, уделяя особое внимание интеграции принципов прав человека и гендерного равенства, поддержке инициатив по борьбе с изменением климата и поощрению здорового образа жизни при содействии образовательных учреждений Туркменистана.

Ключевым направлением данного Меморандума является интеграция цифровых технологий и инновационных решений в систему образования Туркменистана. Используя передовые технологии, партнерство направлено на создание более эффективной и инклюзивной системы образования, которая сможет лучше отвечать потребностям населения.

«Данный Меморандум о взаимопонимании является важным шагом на пути к совершенствованию цифрового образования и устойчивого развития в Туркменистане», – отметила г-жа Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане. “Используя инновации и технологии, мы стремимся создать более инклюзивную и эффективную систему образования, которая принесет пользу всем.”

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Являясь ведущим агентством ООН по международному развитию, ПРООН работает в 170 странах и территориях над искоренением бедности и сокращением неравенства.

В сотрудничестве с Правительством Туркменистана, партнерами по развитию, организациями гражданского общества (ОГО) ПРООН вносит весомый вклад в продвижение национальной повестки развития для народа Туркменистана. Используя глобальные знания, международный опыт, передовые технологии и инновационные решения, ПРООН работает над достижением Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и способствует созданию мирного, инклюзивного и устойчивого будущего в Туркменистане.///nCa, 21 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

 

 

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