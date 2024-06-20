Новый посол Болгарии вручил верительные грамоты спикеру парламента Туркменистана

20 июня 2024 года Председатель Меджлиса Туркменистана Д.Гулманова приняла верительные грамоты от Посла Республики Болгарии в Туркменистане Руслана Стоянова (с резиденцией в Баку, Азербайджан).

В ходе встречи Посол был ознакомлен с приоритетными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, постоянно реализующего стратегию, основанную на принципах позитивного нейтралитета, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, составом туркменского парламента и проводимой работой по законодательному обеспечению реформ, реализуемых в различных отраслях.

При этом было отмечено, что работа межпарламентских групп дружбы, созданных на двусторонней основе, увеличивает возможности для обмена опытом в совершенствовании законодательства и парламентской деятельности.

В этот же день Стоянов вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой.

В ходе встречи стороны обсудили повестку двусторонних отношений, охватывающих различные аспекты межгосударственного взаимодействия, а также другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Говоря о политических отношениях между Туркменистаном и Республикой Болгария, стороны выразили обоюдное намерение наращивать всестороннее сотрудничество и готовность к совместной работе по его дальнейшей активизации. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках ООН и других международных структур.

Стороны также обсудили вопросы развития торгово-экономических контактов, высказали заинтересованность в наращивании связей в области культуры, а также в расширении сотрудничества в сфере образования и науки. ///nCa, 20 июня 2024 г.