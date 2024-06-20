Махтумкули Фраги и современный Туркменистан – часть вторая

Тарик Саиди

В первой части этой серии мы упоминали, что жизнь Махтумкули Фраги прошла в период потрясений. Эти обстоятельства отчасти сформировали философию и послание великого философа и поэта.

Однако в хронологию, приведенную в первой части этой серии, мы также добавили некоторые фрагменты информации, которые не имеют прямого смысла при попытке объяснить послание Махтумкули.

К ним относятся:

Россия отменила крепостное право в 1723 году. Восемнадцать лет спустя, в 1741 году, папа Бенедикт XIV издал “Immensa Pastorum principis”, направленный против рабства.

Первый этап отмены крепостного права в австрийской монархии пришелся на период 1781-1785 годов. Второй этап пришелся на 1848 год.

Людвиг ван Бетховен родился в 1770 году.

С 1773 по 1775 год произошло восстание Пугачева, крупнейшее крестьянское восстание в истории России.

В 1776 году Адам Смит опубликовал книгу “Богатство народов”.

В 1789-1799 годах произошла Французская революция.

С этого момента переходим к главной теме: Махтумкули Фраги и современный Туркменистан.

Виктор Гюго сказал: «В мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло»? … армия не сравнится с силой идеи, время которой наступило».

Махтумкули был идеей, время которой пришло. Природа подготовила его путем очень жестких и всесторонних тренировок.

Он жил во времена потрясений и волнений. Считается, что когда-то он был взят в плен в Мешхеде, хотя почему, кем и на какой срок, неизвестно.

После раннего изучения персидского и арабского языков под руководством своего отца Довлетмаммета Азади, ведущего ученого того времени, он посещал несколько учебных заведений.

Он учился в медресе Идрис Баба в деревне Гызыл-Аяк, медресе Шир-Гази-хана в Хиве и главной духовной семинарии в Бухаре. Это были высшие учебные заведения региона.

По окончании учебы он работал учителем и серебряным мастером.

Махтумкули с раннего детства увлекался поэзией. В детстве он написал: “Ночью, когда я спал… Откровение”.

Он разработал реалистичный стиль письма о туркменах 18 века, который оказался очень популярным и в конечном итоге привел к тому, что он стал одним из самых почитаемых туркменских поэтов всех времен.

Он был приверженцем суфийского ордена Накшбанди.

Личная трагедия подпитала интеллектуальный потенциал поэта.

Его старшие братья Абдулла и Мухамметсапа бесследно исчезли, когда выполняли посольскую миссию от имени Ахмеда шаха Дуррани, основателя современного Афганистана.

Он не смог жениться на Менгли, женщине, которую любил.

В результате сокрушительных ударов он потерял сестру и отца.

* * *

Махтумкули был первым из великих поэтов своего времени, кто использовал туркменский язык вместо фарси в качестве литературного языка. Таким образом, он является основоположником туркменской поэзии, литературы и языка. Махтумкули широко почитается как святой в туркменских общинах, а его стихи часто цитируются в качестве пословиц в туркменском обществе.

Его влияние на туркменский язык почти аналогично влиянию Шекспира на английский язык.

Поэзия Махтумкули в высшей степени индивидуальна, и в то же время она полна универсальных посылов. В его поэзии есть много уровней смысла, и читатель может черпать вдохновение в соответствии со своим душевным состоянием и интеллектуальным уровнем.

Махтумкули обращается одновременно и к отдельному человеку, и к нации.

Каждый великий поэт, мыслитель, философ, реформатор, ученый и писатель занимает свое уникальное место в истории. Сравнение между ними в основном касается нашего собственного образования.

Как было сказано чуть ранее, Махтумкули оказал на туркменский язык такое же влияние, какое Шекспир оказал на английский.

В другом аспекте мы находим некоторое сходство между Махтумкули и Леонардо да Винчи.

В свое время Да Винчи пользовался большим уважением, но его истинный гений проявлялся медленно и постепенно. Мы все еще не уверены, что до конца понимаем да Винчи.

То же самое относится и к Махтумкули. Мы все еще открываем новые смыслы в поэзии Махтумкули, и, возможно, это продолжится, когда появится следующее поколение, которое будет лучше нас и будет лучше понимать Махтумкули. /// nCa, 20 июня 2024 г. [продолжение следует]