Конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ» объявляется открытым

Министерство иностранных дел Республики Казахстан в партнерстве с Клубом главных редакторов Казахстана объявляет о начале приема заявок на 9-й конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ» для иностранных журналистов (далее – конкурс), пишущих/снимающих различные материалы о Казахстане.

С 2014 года конкурс отбирает текстовые и видеоматериалы иностранных авторов, которые наиболее креативно, достоверно и объективно освещают различные аспекты казахстанской действительности. В наше время социальные сети играют всё более значимую роль в предоставлении качественного контента, и мы с радостью призываем блогеров и активных пользователей социальных платформ поделиться своими уникальными взглядами на Казахстан.

К участию в конкурсе принимаются заявки с информационными (аналитическими, культурно-развлекательными, документальными и др.) материалами о Казахстане, которые были размещены в зарубежных СМИ или в социальных сетях в период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.

Победители будут поощрены поездкой в Казахстан с посещением городов Астана, Алматы и области Мангистау, где их будет ждать насыщенная культурная программа.

В этом году партнёрами конкурса выступили АО «Национальная компания «Kazakh Tourism», Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), НАО «Казахстанское агентство международного развития «KazAID», Ассоциация национальных видов спорта и национальный телевизионный канал «Jibek Joly».

Помимо основных тематик, в этом году будут представлены новые номинации от «KazAID» и Ассоциации национальных видов спорта, в рамках которых будут определены два победителя.

По итогам конкурса будут определены пять победителей из пяти географических направлений:

– Северной и Южной Америки;

– Европы;

– СНГ;

– Ближнего Востока и Африки;

– Азиатско-Тихоокеанского региона

и четыре лауреата в номинациях по темам туризма, СВМДА, «KazAID» и национальных видов спорта.

Кроме того, по устоявшейся традиции, специально для лауреатов конкурса будут организованы встречи с представителями государственного сектора, экспертами и журналистами, деятелями науки и культуры Казахстана.

Победители конкурса будут определяться жюри, в состав которого входят руководители и ответственные сотрудники Министерства иностранных дел РК, Клуба главных редакторов Казахстана, «Kazakh Tourism», СВМДА, «KazAID», Ассоциации национальных видов спорта, а также телеканала «Jibek Joly».

Все работы необходимо выслать не позднее 1 августа 2024 года на электронную почту mediacontest2024@mfa.kz.

Результаты конкурса планируется объявить до 5 августа 2024 года.

Для получения дополнительной информации просим обращаться по адресу mediacontest2024@mfa.kz или по раб.телефону +77172720987.

Форма заявки

Правила участия в конкурсе «Казахстан глазами зарубежных СМИ»

///Посольство Казахстана в Туркменистане, 19 июня 2024 г.