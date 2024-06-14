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В Ашхабаде состоялась межрегиональная встреча таможенных служб в рамках проекта УНП ООН

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11-12 июня 2024 года в городе Ашхабаде проходила 9-ая ежегодная межрегиональная встреча руководителей таможенных служб в рамках инициативы УНП ООН «Группы по профилированию пассажиров и грузов на границе», сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана.

Во встрече приняли участие руководители и уполномоченные представители таможенных служб Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Представители Министерства торговли Турецкой Республики и Министерства иностранных дел Турции участвовали в качестве наблюдателей.

Инициатива «Группа по профилированию пассажиров и грузов на границе» ГППГ реализуется через Глобальную программу УНП ООН и ВТамО по контролю за контейнерными перевозками.

В этом году основными темами встречи были создание механизма обмена предварительной информацией о грузах повышенного риска между Группами портового контроля, реализация компонента ГППГ «Региональная система оповещения о грузах повышенного риска – РЕКАСИС», доработка и внедрение мобильного приложения ContainerCOMM и создание новых Групп портового контроля в Таджикистане и Узбекистане.

Участники встречи также обсудили текущий прогресс, перспективы и приоритетные направления реализации Глобальной программы УНП ООН и ВТамО по контролю за контейнерными перевозками и Меморандума о взаимопонимании о создании Межрегиональной сети таможенных служб и групп портового контроля.

Мероприятие было организовано совместно УНП ООН и Государственной таможенной службой Туркменистана при содействии Министерства иностранных дел Туркменистана. ///nCa, 14 июня 2024 г.

 

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