Корея и Узбекистан подготовили пакет инвестиционных сделок на $ 9,6 миллиардов – Ташкент и Сеул запускают новую модель высокотехнологичного и инновационного сотрудничества

Переговоры на высшем уровне между Президентом Кореи Юн Сок Елем и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, состоявшиеся в пятницу, 14 июня, в Ташкенте, завершились подписанием блока соглашений. Договоренности затрагивают партнерство в таких отраслях, как поставки важнейших полезных ископаемых, железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, финансирование, фармацевтика и др.

Президенты Узбекистана и Кореи договорились запустить новую модель партнерства в современных условиях.

«В наших отношениях начинается «Новое время высокотехнологичного и инновационного сотрудничества». Убежден, что подписанные сегодня Совместное заявление о дальнейшем углублении и всестороннем расширении особого стратегического партнёрства и около 20 других документов будут способствовать этим благим устремлениям», – заявил Мирзиёев.

Кроме того, в рамках совместного бизнес-форума подготовлен пакет новых инвестиционных проектов на сумму 9,6 миллиарда долларов.

В пакет документов вошли 17 соглашений:

– межправительственное Соглашение с Фондом экономического развития и сотрудничества;

– соглашения с Экспортно-импортным Банком Кореи и компанией «Hyundai Rotem» о закупке и поставках высокоскоростных электрических поездов;

– Соглашение с Экспортно-импортным Банком Кореи о предоставлении оборудования для научного и информационно-коммуникационного образования в средних школах;

– Соглашение о реализации проекта инновационного фармацевтического кластера «Фарма Парк»;

– Соглашение о сотрудничестве в области укрепления потенциала государственных служащих Узбекистана;

– Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025-2027 годы;

– Протокол о сотрудничестве в рамках Всемирной торговой организации;

– Протокол о сотрудничестве в области культуры;

– Договоренность о сотрудничестве в области транспорта;

– Договоренность о сотрудничестве по модернизации систем централизованного теплоснабжения в регионах Узбекистана;

– Договоренность о партнёрстве в области критических минералов;

– Договоренность о содействии деятельности узбекско-корейского совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству;

– Меморандум о сотрудничестве по подготовке квалифицированных и профессиональных кадров;

– Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

– Соглашение АО «Узпромстройбанк» с Экспортно-импортным банком Кореи о межбанковской мастер-кредитной линии и другие.

Договоренность о партнёрстве в области критических минералов предусматривает сотрудничество в области цепочек поставок важнейших полезных ископаемых, от их разведки и разработки до переработки и коммерциализации.

«Две страны договорились максимизировать синергию в сотрудничестве по цепочке поставок, объединив богатые минеральные ресурсы Узбекистана и передовые технологии Южной Кореи», – заявил Президент Юн на совместной пресс-конференции. (Yonhap)

Недра Узбекистана богаты основными полезными ископаемыми, такими как вольфрам и молибден, которые используются в полупроводниках и аккумуляторных батареях, что делает страны привлекательным партнером для высокотехнологичных отраслей Южной Кореи.

Соглашения направлены на развитие партнерства, охватывающего весь цикл разведки, добычи и переработки ключевых полезных ископаемых, в том числе лития. Договоренность обеспечивает предоставление корейским компаниям приоритета в разработке экономически выгодных полезных ископаемых, сообщили в администрации президента Кореи.

Принято важное решение о разработке стратегической программы по созданию в Узбекистане регионального хаба высоких технологий, которая будет охватывать приоритетные направления.

Это сотрудничество в области критически важных сырьевых ресурсов, полупроводников, химии, машиностроения, «умного» сельского хозяйства, инфраструктуры и градостроительства, «зеленой» энергетики.

Лидеры двух стран также договорились о сотрудничестве в транспортном секторе. Hyundai Rotem заключила сделку на сумму 200 миллионов долларов на поставку Узбекским Железным Дорогам шести высокоскоростных поездов. Государственные железнодорожные операторы двух стран также подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области технического обслуживания поездов.

“Эта сделка знаменует собой первый экспорт Южной Кореей высокоскоростных поездов, разработанных с использованием отечественных технологий”, – сказал Юн.

Подчеркнута важность углубления взаимодействия с финансовыми институтами Кореи. В рамках саммита подписана Программа сотрудничества с фондом EDCF по финансированию социальных и инфраструктурных проектов общей стоимостью 2 миллиарда долларов.

На сегодняшний день портфель совместных проектов с Эксимбанком Кореи и Фондом «EDCF», уже превысил 3 миллиарда долларов.

В бизнес-форуме приняли участие около 600 правительственных чиновников и бизнесменов из обеих стран, в том числе более 80 ведущих компаний и банковско-финансовых институтов, таких как SK Group, Lotte Corporation, KOGAS, POSCO, Samsung, LG, Hyundai, KIA, Doosan, BoMI, Эксимбанк, Фонд EDCF, Корейский банк развития и многие другие.

В рамках мероприятия между правительствами и компаниями двух стран было подписано более 20 меморандумов о взаимопонимании и документов, направленных на содействие торговле и инвестициям в области ресурсов, транспорта, энергетики и других областях.

Узбекско-корейские экономические отношения и планы развития партнерства

Корея является ключевым партнером в модернизации экономики и промышленности Узбекистана. Корейские компании и банки реализуют в Узбекистане крупные проекты на сумму 5 миллиардов долларов. Общий объем корейских инвестиций в экономике Узбекистана составляют 7,5 миллиардов долларов.

Среди успешных примеров сотрудничества – создание текстильного кластера с компанией POSCO, многопрофильная детская клиника с Эксимбанком и CNT, добыча и переработка кремния с Shingdong Enercom и другие.

По итогам 2023 года двусторонний товарооборот между странами достиг 2,5 млрд.долл.США, продемонстрировав двукратный рост.

В Узбекистане действует 726 предприятий с участием корейского капитала. Реализуются совместные проекты в промышленности, энергетике, автомобилестроении, химической, добывающей, текстильной, пищевой отраслях, IT-сфере и других важных направлениях.

В ходе нынешних переговоров на высшем уровне были обозначены приоритетные направления дальнейшей кооперации.

Прежде всего, это глубокая переработка стратегического сырья на основе передовых технологий Кореи с дальнейшим экспортом высоколиквидной продукции в третьи страны.

Предусматривается также расширение деятельности Узбекско-Корейского научно-технологического центра редких металлов.

В рамках партнерства в электротехнической промышленности намечены планы по созданию в Ташкентской области первого в Центральной Азии кластера полупроводниковой продукции, а также расширению кооперации по выпуску электротехники и технического кремния.

Узбекистан намерен развивать стратегическое партнерство с корейским бизнесом в химической отрасли. Выражена поддержка планам по реализации проектов по производству «зелёного» водорода, аммиака и каучуковой продукции.

Кроме того, в рамках визита дается старт созданию Центра химических технологий при поддержке Эксимбанка и KOICA.

Подчеркнута важная роль корейских компаний в развитии автомобилестроения. Так, совместно с KIA запущено производство современных автомобилей в Джизакской области. Президент Узбекистана призвал корейский бизнес активно участвовать в процессе локализации новых моделей машин и комплектующих.

Узбекистан выразил заинтересованность в развитии партнерства в Кореей в области цифровизации сельского хозяйства, внедрения в аграрный сектор «умных» технологий.

На основе государственно-частного партнёрства корейские компании будут участвовать в модернизации транспортной инфраструктуры.

Еще примером партнёрства с корейскими институтами развития названы запуск современной многопрофильной детской клиники. Достигнута договорённость ускорить новые проекты строительства в Узбекистане медицинского кластера с совместным университетом, взрослой больницей и онкологической клиникой. ///nCa, 14 июня 2024 г.