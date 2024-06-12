В Ашхабаде состоялся туркмено-корейский бизнес-форум

11 июня в Ашхабаде при участии Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Республики Корея Юн Сок Ёля состоялся Туркмено-корейский бизнес-форум.

Более 200 представителей государственного и частного секторов приняли участие в форуме. В числе участников – представители министерств, ведомств, финансово-банковских и бизнес-структур обеих стран.

Открывая встречи, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что за минувший период туркмено-корейское сотрудничество существенно активизировалось.

На сегодня между Туркменистаном и Республикой Корея подписано 105 документов, касающихся различных сфер, из которых 26 – межгосударственные и межправительственные, 79 – межведомственные.

В Туркменистане зарегистрировано 13 предприятий с участием капитала Республики Корея.

Ныне в Туркменистане насчитывается 14 инвестиционных проектов с участием корейских компаний, сумма которых превышает 11 миллиардов долларов США. В их числе:

строительство завода по очистке газа от серы на месторождении «Галкыныш»;

возведение газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена в Киянлы;

модернизация Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов;

закупка 1 тысячи 630 единиц автобусов и 300 единиц легковых автомобилей-такси марки «Hyundai».

На судостроительном и судоремонтном заводе «Balkan» с участием компании «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.» продолжается строительство двух грузовых судов.

Аркадаг заострил внимание на 9-м заседании Межправительственной комиссии, которое состоялось 3 июня 2024 года в формате видеоконференции. Тогда стороны сделали акцент на совместной работе в следующих направлениях. Это сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, химической и нефтегазовой отраслях, судостроении, в областях транспорта и логистики, здравоохранения и фармацевтической промышленности, культуры и образования, налаживание конструктивного партнёрства между предпринимателями и бизнесменами двух стран.

«Мы также продолжим финансовое парт­нёрство для реализации предстоящих проектов с участием Экспортно-импортного банка, Корпорации страхования торговли Кореи, Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана и корейских компаний», сказал Национальный Лидер туркменского народа.

Аркадаг также отметил, что в последние годы в Туркменистане возрос интерес молодёжи к изучению корейского языка. Наглядный тому пример – обучение корейскому языку и открытие профильных кафедр в высших учебных заведениях нашей страны. В Ашхабаде успешно действует и Корейский образовательный центр имени Короля Седжонга. Мы приложим все усилия для сближения наших народов, укрепляя двусторонние культурно-гуманитарные связи, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты.

Затем слово было предоставлено Президенту Кореи Юн Сок Ёлю.

Он подчеркнул, что Республика Корея придаёт большое значение укреплению взаимовыгодного партнёрства с Туркменистаном.

Одним из ключевых векторов туркмено-корейского сотрудничества является газовая сфера. В текущем году исполняется 15 лет со дня заключения двустороннего соглашения о строительстве сооружения по очистке природного газа от серы на месторождении «Галкыныш».

Отметив, что Туркменистан, обладающий богатыми углеводородными ресурсами и занимающий четвёртое место в мире по запасам природного газа, эффективно взаимодействует с Республикой Корея, располагающей передовыми технологическими разработками в промышленном секторе, Юн Сок Ёль высказался за ускорение темпов экономического сотрудничества, что прежде всего касается энергетики.

Он также высказался за интенсификацию сотрудничества в торговой и инвестиционной сферах.

Касаясь темы сотрудничества в сфере транспорта, Президент Кореи отметил важность налаживания прямых авиасообщений между двумя странами. Широкие возможности для эффективного партнёрства также имеются в отрасли судостроения.

В настоящее время на судостроительном и судоремонтном заводе «Balkan» корейские и туркменские инженеры совместно работают над строительством многоцелевых морских судов.

Констатировав, что Республика Корея и Туркменистан демонстрируют приверженность всестороннему конструктивному партнёрству, Президент Юн Сок Ёль выразил уверенность, что бизнес-форум послужит упрочению основы для дальнейшего развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества.

Участники бизнес-форума обсудили перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Корея.

В числе перспективных направлений партнёрства – такие секторы экономики, как нефте- и газохимия, энергетика, транспортно-коммуникационный комплекс и логистика, судостроение, промышленность, строительство и инфраструктура, сельское хозяйство, а также внедрение передовых экологически чистых технологий и др. Широкие возможности имеются и для существенного увеличения объёмов взаимного товарооборота.

Наряду с этим большое значение придаётся гуманитарному взаимодействию – в областях образования, науки и культуры.

Более детально вопросы туркмено-корейского сотрудничества по конкретным отраслям были обсуждены в ходе организованных по завершении бизнес-форума встреч представителей профильных структур двух стран.

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Во второй половине дня в честь Президента Республики Корея Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана дал обед.

Затем Аркадаг вместе с Президентом Кореи проследовали в Международный аэропорт Ашхабада.

Завершив программу государственного визита в Туркменистан, Президент Юн Сок Ёль отбыл из Ашхабада. ///nCa, 12 июня 2024 г. (фото – Yonhap)