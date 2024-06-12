Туркменистан и Южная Корея стремятся к углублению экономического партнерства – За последнее десятилетие корейские компании реализовали в Туркменистане проекты почти на $ 5 миллиардов

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что промышленные ноу-хау и технологии Южной Кореи в сочетании с богатыми ресурсами Туркменистана могут создать экономическую синергию между двумя странами, особенно в таких секторах, как энергетика и освоение природных ресурсов.

Он заявил об этом на совместном туркмено-корейском бизнес-форуме в Ашхабаде, в котором приняли участие 250 представителей правительств и компаний с обеих сторон. Мероприятие было совместно организовано Торгово-промышленной палатой Кореи и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.

“Туркменистан, четвертый по величине в мире обладатель природного газа, и Южная Корея, обладающая опытом индустриализации и передовыми технологиями, могут сотрудничать во многих областях в будущем”, – сказал Президент Юн в своем программном выступлении. [Yonhap]

Юн отметил растущие деловые связи в энергетическом секторе и машиностроении и пообещал создать экономические рамки, направленные на содействие торговле и инвестициям между двумя странами. Он призвал корейские компании активно участвовать в проектах Туркменистана в области энергетики и машиностроения.

“Строительные возможности корейских фирм находятся на самом высоком мировом уровне, и они получили признание в Туркменистане за реализацию многочисленных проектов по строительству заводов”, – сказал он. “Мы надеемся, что еще больше корейских фирм примут участие в новых проектах по строительству заводов в Туркменистане”.

Туркменистан является крупным деловым партнером Кореи. За последнее десятилетие корейские компании реализовали в Туркменистане проекты по строительству заводов на общую сумму 4,99 миллиарда долларов (6,87 триллиона вон). Таким образом, Туркменистан возглавляет пятерку крупнейших торговых и деловых партнеров Кореи в Центральной Азии.

“Двум странам необходимо и дальше развивать сотрудничество в секторе энергетических ресурсов”, – сказал Юн.

Президент Кореи также выразил надежду на укрепление деловых связей за счет расширения прямых рейсов и сотрудничества в судостроительной отрасли. На прошлой неделе Южная Корея и Туркменистан договорились увеличить количество прямых рейсов между Инчхоном и Ашхабадом с нынешних двух до пяти в неделю.

В сентябре 2023 года Корейская ассоциация морского оборудования и Balkan Shipyard подписали контракт на сумму 42 миллиона долларов США на строительство двух многоцелевых судов водоизмещением 6100 тонн, которые в настоящее время строятся на туркменской судоверфи.

Обе стороны также договорились укрепить связи в области инфраструктуры, энергетики и ряде других сфер бизнеса, таких как “умные города” и судостроение, чтобы построить более ориентированные на будущее и всесторонние деловые партнерства, сообщает ТПП Кореи.

«Туркменистан продвигает различные государственные проекты, включая строительство заводов и “умных городов”, в рамках своей ключевой стратегии роста, поэтому ожидается, что обе страны будут углублять свои обмены и партнерские отношения в различных областях», – сказал Пак Иль Чжун, исполнительный вице-председатель ТПП Кореи.

«Мы ожидаем, что обе страны будут продвигаться вперед в реализации разнообразных совместных проектов, объединяя сильные стороны Кореи и потенциал роста Туркменистана», – добавил он. [The Korea Times]

На мероприятии также присутствовали руководители ведущих строительных компаний Кореи, таких как Hyundai Engineering и Daewoo Engineering & Construction, а также представители правительства. Среди них – министр промышленности Ан Дук Гын и министр земельных ресурсов Пак Сан У.

Министр земельных ресурсов Кореи также выступил с речью, посвященной национальной стратегии развития “умных городов”.

«Корея обладает ИКТ-инфраструктурой самого высокого уровня в мире и здесь расположены множество мировых компаний, таких как Samsung, LG и Hyundai Motor», – сказал министр.

Он отметил, что Корея, обладающая технологическим потенциалом, реализовала ряд проектов по созданию “умных городов” в 23 странах, добавив, что корейская сторона надеется на развитие аналогичных партнерских отношений с Туркменистаном. ///nCa, 12 июня 2024 г. (на основе репортажей корейских новостных агентств)