УНП ООН укрепляет потенциал сотрудников правоохранительных и судебных органов в борьбе с торговлей детьми в Туркменистане

Торговля людьми остается одним из наиболее серьезных и в то же время широко распространенных преступлений, нарушающих права человека. Согласно Глобальному докладу Управлению ООН по наркотикам и преступности о торговле людьми за 2022 год, дети, представляющие собой наиболее уязвимую группу для торговли людьми, составляют 35% от всех выявленных жертв.

В целях укрепления потенциала правоохранительных и судебных органов Туркменистана в выявлении и расследовании преступлений, связанных с торговлей детьми, УНП ООН совместно с Генеральной прокуратурой Туркменистана 30-31 мая 2024 года провело двухдневный семинар в Ашхабаде.

Семинар способствовал повышению уровня знаний и навыков 20 специалистов-практиков, представляющих Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Государственную миграционную службу и Верховный суд.

Д-р Реда Сиргидиене, региональный советник УНП ООН по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, рассказала об особенностях выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей детьми внутри страны и за рубежом, методах опроса детей-жертв и международном сотрудничестве, а также об основных международно-правовых документах и стандартах по борьбе с торговлей детьми.

Г-жа Мария Биела Алонсо, эксперт Национальной полиции Испании по борьбе с торговлей людьми и гендерным вопросам, ознакомила туркменских специалистов-практиков с лучшими европейскими практиками, связанными с выявлением детей-жертв, их профилированием, направлением к специалистам и защитой на границах.

Старшие прокуроры Аманмурат Керимов, Ресул Худайбердиев и Овез Бердиев проанализировали существующую национальную правовую базу, меры уголовного правосудия, связанные с торговлей людьми, национальные процедуры международного сотрудничества в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, а также выявление жертв.

Судья Верховного суда г-жа Гызылгуль Егенмамедова выступила с докладом о рассмотрении дел о торговле детьми.

Семинар завершился плодотворным обсуждением реальных случаев из жизни.

Мероприятие было организовано в рамках Глобальной программы УНП ООН “Действия УНП ООН по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов” при финансовой поддержке Международного бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) Государственного департамента США. ///nCa, 10 июня 2024 г. (на основе пресс-релиза Регионального отделения УНП ООН в Центральной Азии), 7 июня 2024 г.