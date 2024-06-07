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Молодые женщины из Туркменистана и Центральной Азии приглашаются к участию в стипендиальной программе ОБСЕ по возобновляемой энергетике

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В рамках усилий по поддержке женщин в сфере возобновляемой энергетики, ОБСЕ объявляет второй набор на стипендиальную программу магистратуры. Эта уникальная возможность предоставляет полностью оплачиваемое обучение, включая проживание, транспорт и ежемесячную стипендию. Программа пройдет с 2 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года в Немецко-Казахском университете.

Программа нацелена на молодых женщин из Центральной Азии, Афганистана и Монголии, желающих развивать карьеру в быстрорастущей и жизненно важной отрасли возобновляемой энергетики. Участницы получат всестороннее образование в области стратегического управления возобновляемыми источниками энергии и энергоэффективности, что откроет двери к многочисленным карьерным возможностям в международных и национальных компаниях.

Преимущества программы:

  • Полностью оплачиваемое обучение и проживание.
  • Компенсация транспортных расходов.
  • Ежемесячная стипендия.
  • Посещения объектов возобновляемой энергетики.
  • Возможность построить сеть профессиональных контактов и получить менторскую поддержку.

Крайний срок подачи заявок: 1 июля 2024 года (для граждан Казахстана – до 15 июля 2024 года).

Подробнее на сайте ОБСЕ: https://www.osce.org/oceea/565390

Для регистрации и получения дополнительной информации посетите сайт Немецко-Казахского университета.

Контакты:

  • Алексей Кобзев: kobzev@dku.kz
  • Санья Ахметова: akhmetova@dku.kz
  • Абылайхан Солтанаев: soltanayev@dku.kz

Стипендиальная программа организована в рамках проекта ОБСЕ по содействию экономическому участию женщин в энергетическом секторе для энергетической безопасности и устойчивости в Центральной Азии, поддерживаемому правительствами Австрии, Франции, Германии, Италии, Норвегии и Польши. ///nCa, 7 июня 2024 г.

 

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