Газовая отрасль Туркменистана: от прошлого к настоящему

Оразназар Хешдеков

ПУТЬ РАЗВИТИЯ

Газовое месторождение Оджак стало причиной образования в 1966 году центра туркменских газовиков – города Газоджак вблизи села Шихарык. К концу 1970 года на территории Юго-Восточного и Северо-Восточного Туркменистана было открыто 19 крупных и малых газовых и газоконденсатных месторождений. Из них в 1970 году были введены в эксплуатацию газоконденсатное и газовое месторождения Кукуртли и Минара (Майск).

Таким образом, в 1971-1976 годах в Восточном Туркменистане введены в эксплуатацию газоконденсатные месторождения Северный Оджак с небольшими запасами и Наип с большими запасами, а также газоконденсатные месторождения с огромными запасами газа – Восточный (Шехитли) и Западный (Джоджуклы) Шатлык в 1973 году.

В результате число эксплуатируемых в этот период месторождений увеличилось до 7, а объём добычи природного газа в 1976 году увеличился в 4,7 раза по сравнению с 1970 годом. В том же году был построен предназначавшийся для внутренних потребителей магистральный газопровод Майск-Ашхабад-Бузмеин, берущий свое начало от открытого в 1964 году газового месторождения Майск. Этим маршрутом природный газ стал транспортироваться в Ашхабад.

На газоконденсатном месторождении Оджак впервые в мировой практике был применен способ одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). Было доказано, что разработка месторождения методом ОРЭ позволяет снизить себестоимость добычи углеводородов за счет сокращения расходов на эксплуатацию и текущий ремонт эксплуатационных скважин, способствует ускорению процесса разработки и добычи сырья, увеличивает возможность ввода в строй новых продуктивных пластов.

Данный метод был использован при разработке многопластовых газоконденсатных месторождений Кукуртли и Найып, которые выведены на проектную мощность на 3-4 года раньше срока. В поисково-разведочных и эксплуатационных скважинах на этих и других многопластовых поисково-разведочных месторождениях обсадные колонны диаметром 148 миллиметров были заменены на колонны 168 миллиметров, в результате чего продуктивность скважин увеличена на 50—70%.

Также следует отметить, что на трех газоперерабатывающих объектах месторождений Кукуртли, Оджак и Наип для каждой из эксплуатационных скважин построена отдельная технологическая линия, однако на последующих газоперерабатывающих объектах месторождений Оджак и Наип несколько скважин были подключены к одной технологической линии, в результате сэкономлено сотни тонн металла.

За заслуги по успешному внедрению в производство метода ОРЭ и добычи десятков миллиардов кубометров природного газа для народного хозяйства путем применения данного метода, в 1972 году группе специалистов производственного объединения «Türkmengazsenagat» было присвоено звание лауреата Государственной премии Туркменистана в области науки и техники.

Вышеупомянутый метод одновременно-раздельной эксплуатации нескольких продуктивных горизонтов многопластовых месторождений на практике имел свои недостатки, благо – устраняемые. Например, при одновременно-раздельной эксплуатации двух продуктивных пластов в одной скважине точно определить режим работы скважин (по отдельности определить объем газа каждого из одновременно эксплуатируемых пластов, определить давление, создаваемое в призабойной зоне скважин при добыче газа и т.п.) обычным методом исключается. Это вызвало необходимость найти новые направления контроля режима работы пластов. Кроме того, в целях повышения эффективности разработки месторождений, рационального использования данного метода для повышения газопродуктивности пластов, повышения продуктивности газовых скважин совместными усилиями специалистов предприятий и научных сотрудников научно-исследовательских институтов внедрены в производство десятки эффективных предложений и методов, за счет которых были добыты и поставлены на службу народу десятки миллиардов кубометров природного газа, превышающие объемы газа, предусмотренные по проекту. ///первоначально опубликовано газетой «Nebit-Gaz» https://oilgas.gov.tm/ru/posts/news/11084/gazovaya-otrasl-turkmenistana-ot-proshlogo-k-nastoyashchemu