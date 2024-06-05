Соглашение о поставках природного газа между Турцией и Азербайджаном продлено до 2030 года

Турецкая корпорация (BOTAŞ), государственная энергетическая компания Азербайджана SOCAR и Азербайджанская газоснабжающая компания (AGSC) подписали соглашение о поставках и обмене природным газом 4 июня на открытии 29-й Международной выставки Caspian Oil & Gas в рамках Бакинской энергетической недели, которая проходит с 4 по 6 июня.

Министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров приняли участие в церемонии подписания соглашения о продлении срока действия соглашения о поставках природного газа.

BOTAŞ и SOCAR также подписали четыре соглашения о поставках и обмене природным газом.

“Благодаря четырем соглашениям, подписанным между BOTAŞ и SOCAR, азербайджанский газ будет транспортироваться в Европу и Нахчыван через Турцию, а туркменский газ будет поставляться в нашу страну”, – написал Байрактар в своем посте в соцсети Х (Twitter).

“Мы также подписали продление соглашения о поставках природного газа между BOTAŞ и AGSC, срок действия которого истекает в этом году, до конца 2030 года. Я надеюсь, что эти соглашения принесут пользу двум братским странам”, – добавил он. /// nCa, 4 июня 2024 г. (сокращенная версия материала от Daily Sabah и Anadolu, фото – Anadolu)