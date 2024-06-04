В Баку открылся Центр туркменской литературы имени Махтумкули Фраги

В Институте литературы имени Низами Гянджеви Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) начал функционировать Центр туркменской литературы имени Махтумкули Фраги.

В церемонии открытия центра приняли участие делегация во главе с президентом Академии наук Туркменистана профессором Аллаберды Ашировым, чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в нашей стране Гурбанмаммет Эльясов, сотрудники Института литературы и представители СМИ.

В центре демонстрируются государственные флаги Азербайджана и Туркменистана, фотографии выдающихся государственных и политических деятелей двух стран, а также организована выставка, на которой представлены книги Махтумкули Фраги и других туркменских мыслителей.

В своем выступлении на церемонии президент НАНА академик Иса Габиббейли подчеркнул, что начиная с 2014 года, в НАНА ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Махтумкули Фраги, а творчество классика изучается в Азербайджане столь же глубоко, как и в самом Туркменистане.

Руководитель НАНА отметил, что открытие центра – это новая страница в развитии научно-литературных связей между Азербайджаном и Туркменистаном. Помимо этого, академик сообщил, что в честь 300-летнего юбилея великого поэта и философа Махтумкули Фраги изданы 2 новые книги.

Затем выступил президент Академии наук Туркменистана профессор Аллаберды Аширов. По его мнению, деятельность центра приведет к ещё большему углублению связей между двумя государствами. Профессор Аширов высоко оценил мероприятия, реализуемые в Азербайджане, особенно в Институте литературы имени Низами Гянджеви НАНА, в области издания и пропаганды творчества Махтумкули Фраги.

В своем выступлении доктор философии по филологии, доцент Исмихан Османлы сообщил, в Институте рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА был обнаружен неизвестный «Диван» Махтумкули Фраги, который впоследствии был издан большим тиражом под научной редакцией академика Исы Габиббейли.

Д-р Османлы отметил, что в честь 300-летия великого туркменского поэта в нашей стране издана книга «Поэмы Махтумкули»; также именно в Азербайджане впервые открывается центр, который носит имя великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. ///nCa, 4 июня 2024 г. (по материалам НАНА)