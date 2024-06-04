Президент Сердар Бердымухамедов возглавил велопробег по случаю Всемирного дня велосипеда

В понедельник, 3 июня, Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге в Ашхабаде по случаю международного праздника – Всемирного дня велосипеда.

Дав старт массовому велопробегу, глава государства возглавил колонну его участников, начавшую движение по маршруту, пролегающему по столичным проспектам Чандыбил и Битарап Туркменистан и завершился у Дворца Рухыет.

К нынешней акции также присоединились спортсмены-участники впервые организованного в Туркменистане веломарафона по участку Мары–Теджен–Ашхабад автобана Ашхабад–Туркменабат. Протяжённость его дистанции составила 335 километров. Веломарафон с участием спортсменов сборной команды страны по велоспорту проходил в четыре этапа. Его конечным пунктом стал столичный монумент «Велосипед».

По случаю Всемирного дня велосипеда массовые велопробеги также были организованы в городе Аркадаг и во всех велаятах страны. ///nCa, 4 июня 2024 г.