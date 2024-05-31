Ашхабад посетила иранская бизнес-делегация в составе 50 человек во главе с Рамезаном Бахрами, председателем Совместной туркмено-иранской палаты.

Как сообщает Посольство Ирана в Туркменистане, делегация встретилась с должностными лицами государственного и частного сектора, а также с предпринимателями и ознакомилась с экономическими возможностями Туркменистана.

В первый день визита делегация, возглавляемая послом Ирана Али Моджтаба Розбахани, встретилась с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахмедом Гурбановым. Среди тем обсуждавшийся на данной встрече были пути содействия развитию торговых отношений между двумя странами и роль частного сектора в расширении торговых отношений между двумя странами.

В ходе визита в Туркменистан во вторник (28 мая 2024 г.) представители этой делегации также встретились с рядом туркменских официальных лиц и обсудили важные вопросы текущего и будущего сотрудничества. В частности, были проведены встречи с заместителем министра торговли и экономики, председателем Торгово-промышленной палаты, главой Союза промышленников и предпринимателей, заместителем председателя государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

Кроме того, бизнес- делегация встретилась с бизнесменами и предпринимателями частного сектора. Встреча состоялась в Торгово-промышленной палате Туркменистана. В частности, иранские бизнесмены, среди которых были представители транспортно-логистических компаний, имели возможность наладить контакты с Ассоциацией «Туркмен Логистика», зонтичной организацией для частных транспортных компаний Туркменистана.

Иранская делегация также посетила частное ковровое предприятие «Abadan haly».

Представители иранской бизнес-делегации посетили отделы производства текстиля, пряжи и подготовки текстильной продукции фабрики Abadan haly и ознакомились с ассортиментом выпускаемых ковров.

Представитель ковровой фабрики сообщил, что на встрече с иранской бизнес-делегацией стороны подчеркнули возможности сотрудничества между ковровой фабрикой и иранскими предприятиями. ///nCa, 31 мая 2024 г.