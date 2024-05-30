Надежда для Арала: Италия и Центральная Азия объединят усилия по реабилитации моря

Итальянское агентство по сотрудничеству в целях развития (Aics) и компания по управлению водными системами (Sogesid) подписали документ, который проложит путь к реализации проекта по восстановлению Аральского моря.

29 мая 2024 года в Риме, на полях третьей министерской конференции Италия-Центральная Азия, была подписана декларация о намерениях по “определению оперативной и функциональной модели мероприятий по восстановлению окружающей среды и регенерации в загрязненных районах Аральского моря”, сообщает итальянское агентство Nova.

Инициатива будет охватывать Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан и нацелена на восстановление почвенных и водных экосистем, рекультивации почв и древостоев с задачей сохранения биоразнообразия и пищевых цепочек.

«Итальянское агентство по сотрудничеству в целях развития продолжает свою деятельность, ориентируя свои мероприятия на экологическую устойчивость в ответ на изменение климата и потребности в охране окружающей среды, очистке воды и почвы, восстановлении и регенерации органических и неорганических компонентов биосферы. Государственная компания Sogesid гордится накопленным опытом оказания технической поддержки центральными и местными органами власти, а также на международном уровне, посредством планирования и управления комплексными природоохранными инициативами, включая рекультивацию загрязненных участков, защиту почвы и управление гидрогеологическими рисками», – сообщает AICS в своем пресс-релизе.

Инициатива оформилась при итальянском председательстве в конференции ЕС–Центральная Азия высокого уровня по вопросам окружающей среды и водных ресурсов, в период которого были поставлены задачи по содействию зеленой экономике, достижению результатов в области экологической устойчивости.

«Экологические проблемы, которые на протяжении десятилетий преследуют бассейн Аральского моря, стали частью географической и научной литературы о так называемом экологическом и климатическом кризисе, с которым на глобальном уровне сталкивается все человеческое сообщество и на который оно должно дать конкретные ответы», – прокомментировал директор из AICS Марко Риккардо Рускони.

«Благодаря этому подписанию итальянская система сотрудничества в целях развития вносит свой технико-оперативный вклад в трансграничную сферу, в которой необходимо комплексно управлять последствиями изменения климата», – добавил он.

«Сотрудничество на международном уровне представляет собой ключевой инструмент в борьбе с последствиями изменения климата и для защиты наиболее хрупких и уязвимых экосистем, таких как бассейн Аральского моря», – подчеркнул Эррико Стравато, генеральный директор Sogesid.

«Как Sogesid, мы гордимся тем, что являемся частью этого амбициозного проекта и систематизируем опыт и специальные навыки наших технических специалистов для совместной работы со всеми заинтересованными сторонами по комплексному восстановлению окружающей среды на таком важном объекте. В связи с этим фундаментальным аспектом будет обеспечена защита и правильное управление водными ресурсами для предотвращения риска опустынивания и восстановления загрязненных территорий с целью обеспечения нынешней и будущей устойчивости всего бассейна», – подчеркнул он. ///nCa, 30 мая 2024 г.