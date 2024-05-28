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Проект ПРООН/ФАО организовал ознакомительный визит для туркменских специалистов в Турцию для изучения управления земельными ресурсами 

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В рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод» совместно с проектом ФАО  “Инициатива стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами” (CACILM-2) была организована поездка для туркменских специалистов в Турцию с целью изучения опыта предотвращения деградации земель и борьбы с опустыниванием.

Делегацию Туркменистана представляли руководители ключевых министерств и ведомств, включая Министерство охраны окружающей среды, Министерство сельского хозяйства, хякмилики Лебапской и Дашогузской областей и Научно-информационный центр Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (НИЦ МКУР).

В ходе шестидневного визита делегация посетила демонстрационные площадки местных департаментов Министерства по вопросам изменения климата, окружающей среды и городского планирования, а также Министерства сельского и лесного хозяйства.

В городе Адана участники ознакомились с местными инициативами по повышению плодородия почв и устойчивому ведению сельского хозяйства.

В городе Конья были продемонстрированы масштабные проекты по облесению и внедрению водосберегающих технологий, а в городе Газиантеп участники были ознакомлены с совместной работой городских и сельских общин по предотвращению опустынивания и сохранению природных ресурсов для будущих поколений. ///nCa, 28 мая 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

Несколько фотографий с визита:

 

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