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Перевалка грузов между портами Актау и Туркменбаши выросла на 50% за последние три года

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Казахстан и Туркменистан договорились в несколько раз увеличить объемы грузоперевозок между портами Актау и Туркменбаши, при этом за последние три года перевалка грузов по этому направлению выросла на 50%. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым в Астане, передает Kazinform.

Казахстан поддерживает присоединение Туркменистана к международному транспортному коридору «Север-Юг», заявил Нуртлеу.

Говоря о развитии транзитно-транспортного сотрудничества, глава МИД Казахстана отметил, что «Астана и Ашхабад являются важными и эффективными членами трансконтинентальной грузоперевозочной системы».

«Мы считаем, что развитие маршрутов Азия — Европа, Азия — Ближний Восток через две страны будет укреплять роль наших стран в мировом сообществе. Мы договорились комплексно развивать потенциал железнодорожной магистрали «Казахстан — Туркменистан — Иран», которая имеет большие возможности. Благодаря совместным усилиям объем железнодорожных перевозок между нашими странами в прошлом году вырос на 20% и составил 1,3 млн тонны», – сообщил Нуртлеу.

Министр иностранных дел РК подчеркнул, что стыковка автомобильных дорог не только способствует экономикам приграничных регионов, но и значительно увеличивает общие грузоперевозки.

Казахстан указал на важность подписания с Туркменистаном соглашения о защите инвестиций

Более 100 зарегистрированных в стране туркменских компаний вносят значительный вклад в двустороннюю кооперацию с Казахстаном, подчеркнул Мурат Нуртлеу.

«Я пригласил наших туркменских братьев присоединиться к Исламской Организации по продовольственной безопасности. Активно развивается и наше инвестиционное сотрудничество. Более 100 зарегистрированных в стране туркменских компаний вносят значительный вклад в двустороннюю кооперацию. В свою очередь, мы готовы инвестировать в экономику Туркменистана. Здесь важно подписать соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций», — сказал министр иностранных дел Казахстана. ///nCa, 28 мая 2024 г.

 

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