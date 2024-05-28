News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Казахстан предложил Туркменистану ряд направлений по энергетическому сотрудничеству

Казахстан предложил Туркменистану ряд направлений по энергетическому сотрудничеству

By

Энергетические интеграционные отношения между Казахстаном и Туркменистаном динамично развиваются. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, передает агентство Kazinform.

«Казахстан придает большое значение развитию двустороннего сотрудничества в области энергетики на долгосрочной основе», – сказал Нуртлеу.

Глава МИД Казахстана сообщил, что в этом направлении туркменской стороне было направлено несколько предложений.

По заявлению Нуртлеу, особое внимание было уделено обмену передовыми технологиями добычи и переработки газа, транспортировки.

«Ключевой вопрос повестки дня – возможность открытия совместных предприятий на новых месторождениях по результатам соответствующих переговоров», – добавил он. ///nCa, 28 мая 2024 г.

 

Related posts:

  1. Узбекистан предложил Туркменистану использовать электронную систему разрешений в международных перевозках
  2. Казахстан предложил Армении доставлять грузы через Иран и Туркменистан
  3. Казахстан и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству обсуждают водные проекты для Центральной Азии
  4. Визит министра иностранных дел Туркменистана в Казахстан
  5. Переговоры Президента Сердара Бердымухамедова и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – подписано соглашение о защите инвестиций и еще 7 документов – Энергетика,  транспорт и образование в числе перспективных направлений сотрудничества
  6. Казахстан и Россия подтвердили курс стратегического партнерства и союзничества – визит Нуртлеу в Москву
  7. Иран предлагает Туркменистану полностью профинансировать проекты в любой отрасли в счет своего двухмиллиардного газового долга
  8. В Афганистане состоялась трехсторонняя встреча с участием “Туркменэнерго” по энергетическому проекту TAП
  9. Президент Казахстана Токаев предлагает провести в 2024 году Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии
  10. Президент Туркменистана и министр иностранных дел Казахстана обсудили состояние и перспективы отношений между двумя странами
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan