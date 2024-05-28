Казахстан предложил Туркменистану ряд направлений по энергетическому сотрудничеству

Энергетические интеграционные отношения между Казахстаном и Туркменистаном динамично развиваются. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, передает агентство Kazinform.

«Казахстан придает большое значение развитию двустороннего сотрудничества в области энергетики на долгосрочной основе», – сказал Нуртлеу.

Глава МИД Казахстана сообщил, что в этом направлении туркменской стороне было направлено несколько предложений.

По заявлению Нуртлеу, особое внимание было уделено обмену передовыми технологиями добычи и переработки газа, транспортировки.

«Ключевой вопрос повестки дня – возможность открытия совместных предприятий на новых месторождениях по результатам соответствующих переговоров», – добавил он. ///nCa, 28 мая 2024 г.