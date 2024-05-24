Азербайджан и Таджикистан закрепили отношения стратегического партнерства

23 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали в Баку Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан.

«Основа нашего взаимодействия – это воля наших народов, которые на протяжении многовековой истории сотрудничали, дружили, вместе созидали. Сегодня наши межгосударственные отношения вышли на самый высокий уровень. Мы только что подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, что отражает характер, дух наших отношений, а также волю наших народов. Декларация охватывает практически все сферы взаимодействия. В ней выражены взаимная поддержка и нацеленность на конкретные результаты», – заявил Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на высшем уровне.

«Данное решение, безусловно, открывает новую страницу в истории нашего сотрудничества. Со своей стороны, хотел бы отметить важность поддержания регулярного политического диалога на всех уровнях», – подчеркнул Рахмон.

Помимо Декларации, на полях государственного визита Рахмона в Азербайджан было подписано 13 документов, с учетом того, что накануне визита в Баку был проведен бизнес-форум.

В центре внимания переговоров – в расширенном составе и в формате один-на-один между главами государств, были вопросы экономического характера, проекты промышленной коммерции, транспортная связуемость, вопросы международной геополитики и безопасности, гуманитарное сотрудничество.

Говоря о перспективах партнерства в транспортной сфере, Президент Алиев на итоговой пресс-конференции сообщил, что стороны «подробно прошлись по вопросам, связанным с логистическими звеньями, с тем, чтобы сделать Средний коридор и часть его – Транскаспийский транспортный коридор более привлекательным для грузоотправителей из Таджикистана».

Было заявлено, что Азербайджан на своей территории практически завершил все основные транспортно-логистические проекты и сегодня готов принимать большие объемы грузов из разных направлений: с Востока на Запад и обратно, с Севера на Юг и в обратном направлении.

И очевидно, что Таджикистан активно пользуется транспортными решениями, предлагаемыми Азербайджаном. В ходе переговоров отмечена тенденция роста объемов грузовых перевозок таджикских государственных и коммерческих структур по территории Азербайджана. Также, Азербайджан предоставляет таджикским грузоперевозчикам приемлемые транзитные тарифы.

Что касается блока экономических вопросов, Президент Таджикистана обозначил готовность своей страны в приоритетном порядке рассмотреть возможность участия азербайджанских компаний и финансовых учреждений в реализации проектов и программ в Таджикистане.

Бизнес-форум, который прошел в Баку в рамках визита, привел к подписанию коммерческих контрактов и договоров на сумму более 700 млн.долл.США.

Азербайджан и Таджикистан намерены расширить номенклатуру взаимно поставляемых товаров с целью расширения объемов товарооборота.

В ходе переговоров были обсуждены риски и угрозы безопасности.

«Со своей стороны, хотел бы отметить, что нынешняя ситуация в мировом сообществе продолжает оставаться сложной и напряженной. Пользуясь возможностью, хочу подчеркнуть, что Таджикистан выступает за решение всех противоречий и конфликтов мирными путями», – заявил Эмомали Рахмон.

Он выразил удовлетворение уровнем и содержанием плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности.

По словам Президента Таджикистана, в этом контексте важное место отводится борьбе с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, транснациональной организованной преступностью, включая киберпреступность и контрабанду наркотиков.

Наряду с этим, глава Таджикистана высказался за необходимость усиления координации работы спецслужб и других профильных ведомств.

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В ноябре Президент Таджикистана посетит Баку для участия в климатической конференции COP29.

И как было заявлено, что стороны еще раз обсудят актуальные вопросы сотрудничества и проконтролируют поручения данные своим правительствам.

Подписанные документы

В завершении переговоров на высшем уровне были подписаны следующие документы: