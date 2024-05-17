Национальный Лидер туркменского народа принял участие в XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024»

16 мая 2024 года Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Республику Татарстан Российской Федерации в качестве почётного гостя принял участие в XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024», а также провёл ряд встреч.

Главная цель Форума – укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также содействие развитию институтов исламской финансовой системы в РФ. В нынешнем году его ключевой темой определено «Доверие и сотрудничество». В Форуме принимают участие представители более 80 государств, включая 40 стран-членов ОИС, а также 83 региона России.

Заседание Группы стратегического видения «Россия–Исламский мир»

Заседание Группы стратегического видения «Россия–Исламский мир» в этом году проходило по теме «Россия–Исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие».

Открывая встречу, глава Республики Татарстан отметил, что в настоящее время роль Группы особенно возросла. Она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и Организацией исламского сотрудничества, инструментом укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия. Кроме того, Группа – это уникальная площадка межрелигиозного диалога глобального уровня, нацеленного на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, сказал Раис Рустам Минниханов.

Затем слово было предоставлено Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана на XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024»

Уважаемый Рустам Нургалиевич! Уважаемые участники! Дамы и господа!

Прежде всего позвольте тепло поприветствовать всех собравшихся и выразить слова благодарности Раису Республики Татарстан, уважаемому Рустаму Нургалиевичу Минниханову за приглашение принять участие и выступить на этом важном Форуме.

Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы отметить огромную роль Рустама Нургалиевича в укреплении братских отношений между Туркменистаном и Республикой Татарстан, его личные многолетние заслуги в расширении экономических, культурных, научных, образовательных, спортивных связей c нашей страной.

Закономерно, что Раис Республики Татарстан пользуется большим уважением и авторитетом у всего туркменского народа. Мы видим в его лице не просто руководителя одного из самых развитых регионов России, с которым наша страна на протяжении многих лет развивает взаимовыгодные отношения, но и верного, преданного друга, неуклонного и всестороннего прагматика братских туркмено-татарстанских связей как важнейшего фактора успешного наращивания стратегического партнёрства между Туркменистаном и Российской Федерацией. Позвольте выразить Вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, за это огромную признательность.

И конечно, следует особо отметить выдающийся вклад Раиса Татарстана в укрепление связей России с Исламским миром, наведение мостов взаимопонимания и сотрудничества, сопряжение долгосрочных интересов и целей.

Во многом благодаря деятельности Рустама Минниханова, его умению как политика и дипломата выстраивать уважительные, доверительные, открытые отношения с руководителями многих государств мы видим значительные успехи в этом направлении. Одним из результатов является и проведение нынешнего Форума, широкий и представительный состав его участников.

Уважаемые друзья!

Очевидно, что сегодня отношения России с Исламским миром находятся на подъёме. Они обретают динамику и последовательность, охватывают новые сферы, имеют всё более чёткие ориентиры и растущий потенциал. Считаю, что это закономерный и объективный процесс.

В основе его лежат глубокий исторический контекст, многовековой опыт географического соседства, взаимного культурного и духовного проникновения и обогащения, схожее понимание подлинных ценностей и нравственных установок, присущих народам России и исламских государств.

На протяжении столетий Россия и мусульманские страны создавали цивилизационный пояс, соединявший Восток и Запад от Тихого океана до Атлантики. Формировались уникальные формы взаимоотношений, которые в основе своей строились на взаимном уважении, толерантности, признании интересов друг друга.

Этот исторический опыт в нынешних условиях вновь приобретает особую значимость и необходимость.

В данном контексте Россия и исламские страны демонстрируют пример того, как можно и нужно строить отношения между государствами и народами – уважительно, равноправно, вникая и понимая потребности и нужды партнёра, не прибегая к давлению, угрозам, использованию сиюминутных выгод. Убеждён, именно в этом наша сила, преимущество и перспектива. Также очевидно, что такой подход приобретает всё больше сторонников в мире.

Вместе с тем, помимо упомянутых принципов, считаю, что Россия и Исламский мир призваны показать образцы эффективных и привлекательных экономических и технологических моделей сотрудничества. Приверженность традиционным ценностям, миру и социальной справедливости, которые служат для нас нравственным стержнем и опорой, должна сочетаться с приобщением к современным тенденциям, инновационным внедрениям в экономику, повседневную жизнь. И здесь, я убеждён, есть огромное поле для совместной деятельности.

Мощный технологический, научный, образовательный потенциал России в совокупности с такими неоспоримыми преимуществами многих государств Исламского мира, как развитая инфраструктура, наличие обширных природных ресурсов, молодого и мобильного населения, других факторов роста, создаёт условия для масштабных совместных проектов, выстраивания устойчивых линий промышленного, энергетического, транспортного сотрудничества, научных и образовательных обменов, объединения интеллектуальных сил и передовых, прорывных решений.

В целом убеждён, что, будучи открытыми к партнёрству для всего мира, Россия и исламские страны, объединив свои огромные возможности, способны самым серьёзным образом и в позитивном ключе повлиять на глобальные тенденции – в политике, экономике, в нравственном и психологическом плане, демонстрируя, что добрая воля, миролюбие, уважение и стремление к прогрессу не в ущерб самобытности, национальному достоинству и историческому опыту должны оставаться краеугольным камнем в отношениях между государствами и народами. Альтернативы здесь нет.

Туркменистан как ответственный член мирового сообщества и часть Исламского мира видит своей целью содействие такому подходу, предлагая конкретные шаги и действия.

Как известно, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Президент Туркменистана выступил с инициативой разработки Стратегии глобальной безопасности, органичной частью которой стало бы использование потенциала нейтралитета и превентивной дипломатии.

Ещё одним важным событием стало единогласное, при соавторстве 86 государств-членов ООН, принятие 21 марта 2024 года Генеральной Ассамблеей предложенной Туркменистаном Резолюции об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Это большое, значимое событие. И я бы хотел, пользуясь случаем, выразить признательность всем странам, и особенно государствам-соавторам, многие представители которых участвуют в нынешнем форуме в Казани, за понимание и активное участие в подготовке и одобрении этого документа.

Считаю, что в деле продвижения мира и доверия исламские страны могут сыграть значимую роль. Их голос должен твёрдо и авторитетно прозвучать с ясным призывом сделать максимум для деэскалации обстановки в мире, перевода конфликтов в переговорное русло, создать условия для уважительного диалога, утверждения в международных делах не только культуры общения, но и культуры консенсуса.

Предлагаю на этом Форуме рассмотреть возможность разработки «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия». Видим её как согласованный комплекс подходов и предложений, своеобразную Дорожную карту на основе постулатов ислама как религии мира, добра и справедливости, и обращённой к народам планеты.

Считаю целесообразным обсудить это предложение с Организацией исламского сотрудничества, другими заинтересованными международными структурами, вместе поработать над текстом и выдвинуть его на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН в качестве официального документа.

Важный момент: «Исламская инициатива» должна быть открыта для присоединения к ней всех государств. Уверен, что в таком виде она найдёт отклик у всех здравомыслящих и ответственных сторон мирового сообщества, не только у политиков, но и у простых людей, даст чёткий и мощный сигнал: исламская умма не стоит в стороне, а консолидированно и при поддержке других государств и народов активно и конструктивно намерена влиять на положение дел в мире, содействовать достижению согласия и компромиссов.

Уважаемые участники!

Ислам – это одна из тех прочных и устойчивых духовных скреп, которые веками связывают многонациональный народ России и народы мусульманских государств.

Высочайшая культура, нравственная сила, глубокая духовность, отражённые в бессмертных творениях поэтов, философов, мыслителей, просветителей России и исламских стран – это наше общее достояние. Мы не отделяем себя от великой русской культуры, литературы, музыки, кинематографа, знаем, что они питались в том числе из источника мудрости, знаний и мировоззрения ислама и потому принадлежат в равной степени и России, и мусульманским странам.

В нынешнем году в Туркменистане и за его пределами широко отмечается 300-летие со дня рождения великого классика туркменской литературы, выдающегося мыслителя Востока Махтумкули Фраги. В России, в частности, в Москве, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге, Астраханской области, во многих странах Исламского мира проходят мероприятия, посвящённые этому юбилею. Хочу выразить за это огромную благодарность всем нашим друзьям. В Туркменистане высоко ценят такую поддержку и рассматривают её не просто как дань памяти нашему национальному гению, но и как знак уважения к туркменскому народу, готовности укреплять культурные и духовные связи с Туркменистаном.

В этой связи считаю нужным высказать ещё одну важную, на мой взгляд, мысль. Хотелось бы, чтобы юбилей Махтумкули не закончился вместе с самими торжествами.

Уважаемые друзья!

Пусть он станет отправной точкой для формирования нового этапа культурного, гуманитарного, духовного, научного сотрудничества между Туркменистаном и Россией, странами Исламского мира, воодушевит наших литераторов, издателей, учёных, исследователей на новые совместные проекты по широкому кругу историко-литературных, философских тем, помогает совместному творчеству молодых дарований, выработке тематических программ по линии учебных заведений.

Это вклад в будущее, который обеспечит нашим странам одну из важнейших стратегических перспектив сотрудничества, прогресса, взаимопонимания и симпатии, ещё более упрочит общность благородных помыслов и устремлений России и Исламского мира.

Благодарю за внимание и желаю всем участникам заседания крепкого здоровья, успехов в их ответственной деятельности.

Пользуясь случаем, передаю братскому народу Татарстана пожелания мира и благополучия.

В заключение хочу ещё раз отметить весомый вклад уважаемого Рустама Нургалиевича Минниханова в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и странами Исламского мира и выразить признательность за предпринимаемые усилия в этом направлении.

Встреча с представителями Совета Федерации

Гурбангулы Бердымухамедов провел отдельные встрече с заместителем председателя Совета Федерации Российской Федерации Константином Косачёвым и председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

Косачев подчеркнул, что участие Национального Лидера туркменского народа в нынешнем форуме имеет огромное значение для дальнейшего углубления российско-туркменского сотрудничества.

Особый акцент Константин Косачёв сделал на важности и актуальности инициатив, выдвинутых сегодня Аркадагом. При этом отмечалось, что практическая реализация конструктивных предложений призвана придать действенный импульс многолетним межгосударственным отношениям в рамках «Россия–Исламский мир».

В свою очередь, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что Туркменистан рассматривает данный формат сотрудничества в качестве уникальной платформы для выстраивания долгосрочного партнёрства со всеми заинтересованными государствами. В этом контексте была подтверждена готовность Туркменистана и далее содействовать совместной выработке востребованных временем эффективных форм взаимодействия.

Григорий Карасин подчеркнул, что в России высоко ценят традиционно дружественные отношения с Туркменистаном и уделяют огромное внимание развитию многолетнего взаимодействия. Он также отметил роль Национального Лидера туркменского народа в расширении партнёрства со странами Исламского мира.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что развитие конструктивного диалога с Россией и с государствами-членами Организации исламского сотрудничества выступает в числе приоритетных векторов проводимого нейтральным Туркменистаном внешнеполитического курса.

Говоря о значении «KazanForum 2024», Герой-Аркадаг подчеркнул, что этот Форум служит успешной и авторитетной площадкой для налаживания диалога между представителями разных народов, религий и культур. В данном контексте была выражена уверенность в том, что позитивное взаимодействие между странами-участницами ежегодного представительного мероприятия будет способствовать обеспечению безопасного развития в условиях справедливого многополярного мироустройства.

Встреча с первым Президентом Татарстана

На полях визита в Казань, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с первым Президентом Татарстан, ныне Государственным советником Республики Татарстан РФ Минтимером Шаймиевым.

В ходе встречи Шаймиев поддержал инициативы Бердымухамедова, выдвинутые в ходе форума «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024», в том числе предложения о разработке «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия».

Шаймиев заявил, что Татарстан поддерживает данное предложение Туркменистана и считает целесообразным его выдвижение на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН в качестве официального документа. Также была подтверждена готовность России и впредь поддерживать конструктивные инициативы туркменской стороны, нацеленные на обеспечение всеобщего мира и устойчивого развития на региональном и международном уровнях.

В продолжение встречи стороны отметили эффективный характер двустороннего сотрудничества по различным направлениям, в частности, в нефтегазовой отрасли, судостроении, химической промышленности, в области поставок авиационной техники и грузовых автомобилей.

Шаймиев и Бердымухамедов высказались за полноценное использование всех возможностей для раскрытия имеющегося огромного потенциала в целях развития торгово-экономических отношений.

Особый акцент был сделан на продуктивности налаженного партнёрства в культурно-гуманитарной сфере. В данной связи отмечалось, что многочисленные туркменские студенты получают образование в высших учебных заведениях Татарстана, устанавливается взаимодействие между вузами двух стран.

Аркадаг Бердымухамедов поблагодарил Минтимера Шаймиева за весомый вклад в развитие взаимовыгодного туркмено-татарстанского сотрудничества, выступающего важной составляющей туркмено-российского стратегического партнёрства.

Национальный Лидер туркменского народа и глава Татарстана осмотрели выставку Halal Expo

В четверг, 16 мая, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин осмотрели выставку Russia Halal Expo, которая проходит в Казани.

Russia Halal Expo – крупнейшая в России выставка экономического и научно-технологического сотрудничества регионов Российской Федерации и стран ОИС. Представляет собой уникальное пространство для продвижения и развития бизнес-проектов, построения конструктивного диалога между участниками KazanForum. В работе выставки принимают участие 11 стран мира и 17 регионов России, сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

Гости посетили стенд Республики Татарстан. Такие ведущие татарстанские предприятия, как КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, КЭР-Холдинг, Зеленодольский судостроительный завод и др – в числе партнеров Туркменистана.

В прошлом году объем товарооборота Татарстана и Туркменистана вырос на 13% и превысил $52 млн.

Большую экспозицию подготовил Туркменистан. На стенде особое внимание уделили теме национальных ковров и уникальной технологии их изготовления.

Гостям рассказали, что 5 лет назад туркменское ковроделие внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Также посетители могут ознакомиться с широким ассортиментом продукции туркменских производителей медицинской, пищевой, текстильной промышленности.

Туркменские компании, государственные корпорации, крупнейшие банки и финансовые институты также представили свои достижения на национальном павильоне. Это позволило гостям мероприятия оценить экономический потенциал Туркменистана, обсудить инвестиционные возможности и перспективы развития международного бизнес-сотрудничества.

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Затем Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, завершив визит в Татарстан, вернулся в Ашхабад.

Встречи туркменской делегации

В рамках рабочего визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Татарстан, члены делегации Туркменистана провели ряд встреч: