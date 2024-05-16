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Туркменистан принял председательство в ТЮРКСОЙ

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Туркменистан принял председательство в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСКОЙ).

Торжественная церемония передачи председательства состоялась 16 мая 2024 года на 10-м заседании Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ в Ашхабаде.

Председательство перешло от Азербайджана к Туркменистану.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев вручил символ председательства ответственному секретарю Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО госпоже Чинар Рустемовой. Она будет председателем ТЮРКСОЙ от имени Туркменистана.

Г-жа Рустемова имеет обширный дипломатический опыт: она долгое время работала послом Туркменистана в Индии и Китае. Ранняя часть ее карьеры была связана со сферой культурой. ///nCa, 16 мая 2024 г.

 

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