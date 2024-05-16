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Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Республики Филиппины

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14 мая 2024 года во дворце Малакананг в г. Манила состоялась церемония вручения верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Филиппины (с резиденцией в г. Токио) Атадурды Байрамовым Президенту Республики Филиппины Фердинанду Ромуальдесу Маркосу-младшему.

В ходе беседы Посол передал слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, направленные в адрес Президента Республики Филиппины, а также подтвердил заинтересованность туркменской стороны в стремлении к углублению дружественных отношений между Туркменистаном и Филиппинами в различных областях.

Президент Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший в ответ выразил глубокую признательность за теплые приветствия и пожелания, направленные в его адрес, и попросил передать ответные дружественные приветствия Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Президент Республики Филиппины также выразил наилучшие пожелания народу Туркменистана, подчеркивая важность сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами.///Посольство Туркменистана в Японии, 16 мая 2024 г.

 

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