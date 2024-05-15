Торговая интеграция в Центральной Азии – в центре внимания форума в Алматы

14 мая 2024 года в Алматы стартовал 13-й Центрально-Азиатский торговый форум (ЦАТФ) по теме «Торговая интеграция: Выход на глобальный уровень», организованный Агентством США по международному развитию (USAID).

Более 300 представителей бизнеса и государственных структур из Азии, Европы, Ближнего Востока, Великобритании и США собрались в Алматы (Казахстан), чтобы ознакомиться с возможностями развития торговли в Центральной Азии. На заседаниях форума обсуждаются вопросы цифровизации, транспорта, логистики, гармонизации процедур, торгового регулирования, стандартов Всемирной торговой организации, а также факторы, препятствующие развитию торговли в Центральной Азии, сообщает Посольство США в Казахстане.

В своем приветственном выступлении вице-министр торговли Казахстана Кайрат Торебаев отметил, что усиление торговых связей в Центральной Азии способствует экономическому росту, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни в регионе.

«Казахстан играет ключевую роль в региональной торговле. За последние годы достигнут значительный прогресс в упрощении торговых процедур. Он выразился в положительных изменениях по таким направлениям как улучшение таможенного законодательства и администрирования, институт безбумажной трансграничной торговли, устойчивая торговля», – сказал Торебаев.

«Мы гордимся тем, что оказываем поддержку в проведении форума, который зародился более десяти лет назад с верой в то, что расширение торгового сотрудничества приведет к росту стабильности, процветания и укреплению связей между странами Центральной Азии», отметила в своем обращении к участникам форума Зейна Салахи, старший заместитель помощника администратора в USAID, приехавшая из Вашингтона.

Параллельно с форумом проходят еще три мероприятия:

• Торговая выставка, в рамках которой 40 компаний из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана представляют сельскохозяйственную, текстильную, швейную и продовольственную продукцию. Выставка организована в партнёрстве с Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Алматинской палатой торговли и инвестиций.

• Пакистано-казахстанский форум торговых возможностей для предприятий, управляемых женщинами, в рамках которого 40 представительниц пакистанского бизнеса изучают возможности торговли в Центральной Азии. Форум проводится Программой USAID по региональной экономической интеграции в Пакистане (PREIA).

• 11 Региональная встреча Национальных комитетов по упрощению процедур торговли, в которой примут участие руководители предприятий и должностные лица из пяти стран Центральной Азии с целью обсуждения вопросов таможни, транспорта, пограничного фитосанитарного и ветеринарного контроля. Мероприятие, поддерживаемое региональным проектом «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» и реализуемое GIZ (Германским обществом по международному сотрудничеству), направлено на рассмотрение дорожных карт по цифровизации торговых процедур и разработку совместного плана действий для оптимизации торговых процедур в регионе.

За последние два десятилетия страны Центральной Азии добились значительного прогресса и демонстрируют хороший потенциал роста. Так, за последние 20 лет валовой внутренний продукт (ВВП) региона увеличивался в среднем на 6,2 процента в год в реальном выражении, достигнув $347 миллиардов. С 2000 года внешнеторговый оборот вырос в семь раз. В 2022 году совокупный импорт и экспорт стран Центральной Азии составил почти $190 миллиардов.

За годы проведения ЦАТФ были подписаны контракты на сумму более $32 миллионов, а в мероприятии приняли участие более 10 тысяч представителей государственных и коммерческих структур из 25 стран. ///nCa, 15 мая 2024 г. (фото – USAID Central Asia)