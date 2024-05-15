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Президент Туркменистана принял председателя Японо-Туркменской межпарламентской группы дружбы

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Во вторник, 14 мая, Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя Японо-Туркменской межпарламентской группы дружбы Тошиаки Эндо.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по приоритетным аспектам туркмено-японского партнёрства. Отмечалось, что Туркменистан и Япония также активно сотрудничают в формате авторитетных международных структур, в том числе на площадке ООН.

Поступательная динамика присуща взаимодействию на многосторонней основе, в рамках диалога «Центральная Азия+Япония», который зарекомендовал себя эффективным механизмом сотрудничества. В этой связи председатель Японо-Туркменской межпарламентской группы дружбы сказал, что будет рад видеть Президента Сердара Бердымухамедова на Саммите глав государств-участников данного формата.

Президент Туркменистана отметил значение Саммита для наращивания эффективного межгосударственного сотрудничества, отвечающего общим интересам.

Одним из ключевых векторов туркмено-японских отношений является торгово-экономическое партнёрство, в котором большая роль отводится деятельности совместного Комитета. Подчёркивалось, что Туркменистан и крупные японские компании накопили многолетний опыт взаимодействия в различных сферах, в том числе в газовой отрасли и химической промышленности.

В ходе встречи была обсуждена тема проведения в следующем году в Японии Всемирной выставки «EXPO-2025». Туркменистан, отдавший голос в поддержку её проведения в Стране восходящего солнца, проявляет огромный интерес к активному участию в глобальном Форуме. В этих целях создан специальный Оргкомитет, и в настоящее время проводится соответствующая подготовительная работа.

Пользуясь случаем г-н Тошиаки Эндо пригласил главу государства посетить Всемирную выставку.

В ходе беседы также отмечалось, что неотъемлемой составляющей туркмено-японских отношений выступает гуманитарная сфера. О плодотворном характере взаимодействия в данной области свидетельствуют регулярно проводимые в обеих странах выставки, Дни культуры и различные другие мероприятия.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что конструктивный межгосударственный диалог будет и впредь динамично развиваться по всему своему спектру.

Встреча с Национальным лидером Аркадагом Бердымухамедовым

Темы туркмено-японского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях были обсуждены на встрече Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с председателем Японо-Туркменской межпарламентской группы дружбы Тошиаки Эндо. Во встрече также приняла участие член Палаты представителей Парламента Японии Айано Сато.

Национальный Лидер туркменского народа поблагодарил Японию за поддержку нейтрального статуса и внешнеполитического курса Туркменистана, а также его инициативы о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия. В следующем году под этим девизом будет проведён ряд мероприятий, сказал Аркадаг, пригласив принять в них участие представителей Японии.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов также отметил, что, как известно, 2024 год ознаменован празднованием 300-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. В данной связи примечательно, что нынешняя встреча проходит в период широкого празднования юбилейной даты, а также в преддверии Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана.

В свою очередь, Тошиаки Эндо пригласил Аркадага Бердымухамедова посетить Всемирную выставку «EXPO-2025», которая пройдёт в Японии в следующем году.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам туркмено-японского сотрудничества, где одним из ключевых направлений является взаимодействие в торгово-экономической сфере.

В данной связи Национальный Лидер подчеркнул весомый вклад японских партнёров в претворение в жизнь программы индустриализации Туркменистана. Он также отметил заслуги экс-Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в выводе двусторонних отношений на новый уровень.

В течение многих лет крупные компании Японии эффективно работают в газовой сфере и химической промышленности Туркменистана. Здесь в качестве наглядного примера был приведён успешно реализованный совместный проект по строительству в Ахалском велаяте завода по производству бензина из природного газа.

В данной связи Тошиаки Эндо отметил, что выпускаемый на этом заводе бензин, полностью отвечающий экологическим стандартам, востребован за рубежом.

Как отметили собеседники, широкие перспективы имеются также для сотрудничества в сфере применения передовых технологий, в частности, в области проектирования, строительства и управления «умными» городами.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено развитию межпарламентских связей. Так, осуществляется работа по реализации инициативы Туркменистана о проведении в Ашхабаде встречи руководителей Парламентов центральноазиатских стран и Японии в рамках диалога «Центральная Азия+Япония».

Подчёркивалось также, что значимую роль в укреплении межгосударственных отношений, безусловно, играет сотрудничество в гуманитарной сфере.

Отмечалось также, что в нынешнем году на международном уровне проводятся крупные мероприятия, посвящённые 300-летию со дня рождения выдающегося классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.

Пользуясь случаем, Тошиаки Эндо поздравил Аркадага, Президента Туркменистана и весь туркменский народ с этой знаменательной датой и Днём Конституции и Государственного флага. ///nCa, 15 мая 2024 г.

 

 

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