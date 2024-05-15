Национальный лидер туркменского народа прибыл в Татарстан для участия в KazanForum – встретился с Раисом Татарстана

Сегодня, 15 мая 2024 года, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казань (Татарстан, РФ) для участия в Международном экономическом форуме KazanForum и заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в качестве почетного гостя.

Он встретился с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, открывая встречу, поблагодарил Председателя Халк Маслахаты Туркменистана за то, что он принял приглашение и прибыл в Татарстан во главе представительной туркменской делегации.

Рустам Минниханов, обращаясь к Гурбангулы Бердымухамедову, сказал, что в России проживает более 20 млн мусульман, и KazanForum – та площадка, которую Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поддерживает своим участием уже не первый раз

«Вы своим участием в KazanForum и в Группе стратегического видения «Россия – Исламский мир» даете очень хороший сигнал для мирового сообщества», – заключил Рустам Минниханов.

«Расширение взаимодействия с мусульманскими странами – одно из приоритетных направлений российской внешней политики. В этой связи наша Группа «Россия – Исламский мир» выступает объединяющей международной общественной платформой», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он выразил глубокую признательность Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку и особое внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном, направленного на укрепление отношений между странами.

Для нас очень важны отношения России и Туркменистана, они очень конструктивны, и Татарстан здесь вносит свою лепту, сказал Минниханов.

«Сегодня Туркменистан – прогрессивная и процветающая страна, где сделано многое и за время Вашей работы, и Ваши добрые традиции продолжаются», – сказал он, обращаясь к Бердымухамедову.

В свою очередь, Национальный лидер туркменского народа поблагодарил Раиса Татарстана

за возможность участвовать в масштабном форуме.

«Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» – очень важный инструмент взаимодействия с исламскими странами», – подчеркнул Председатель Халк Маслахаты Туркменистана.

Он выразил уверенность в том, что форум принесет положительные результаты всем участникам.

Также, Аркадаг Бердымухамедов передал приветствия от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и пожелания успешного проведения форума.

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В 2023 году объем взаимного товарооборота между Татарстаном и Туркменистаном вырос на 13% и составил 52 млн долл. США

«Есть хороший потенциал для развития связей в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика и медицина, АПК и др», – подчеркивает пресс-служба Раиса Татарстана. ///nCa, 15 мая 2024 г. (фото – пресс-служба Раиса Татарстана)

Несколько фото со встречи Гурбангулы Бердымухамедова с Рустамом Миннихановым: