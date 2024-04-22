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Академия Превентивной Дипломатии РЦПДЦА провела гибридную сессию с ОБСЕ

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17 апреля Академия превентивной дипломатии РЦПДЦА провела гибридную сессию для участников 2024 года из Центральной Азии и Афганистана, к которой присоединился Е.П. Посол Джон С. МакГрегор, Глава Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Ашхабаде.

В своей лекции г-н МакГрегор рассказал о трех измерениях ОБСЕ – военно-политическое и безопасность, экономико-экологическое и человеческое, а также о мерах укрепления доверия, реализуемых ОБСЕ в своей деятельности.

Он также подчеркнул значение Хельсинкского Заключительного акта, подписанного в 1975 году, который определил принципы международных отношений и обеспечил основу для диалога между европейскими странами во время холодной войны. Он поделился несколькими личными историями из своей богатой дипломатической карьеры, которые участники восприняли с интересом.

В своей работе РЦПДЦА сотрудничает с широким кругом региональных и субрегиональных организаций, включая ОБСЕ. Это сотрудничество включает обмен информацией и анализ, поддержку усилий в превентивной дипломатии и мер по укреплению доверия в Центральной Азии. ///РЦПДЦА, 18 апреля 2024 г.

 

 

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