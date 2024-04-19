Посол Анголы вручил верительные грамоты главе Парламента Туркменистана

18 апреля 2024 года Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульманова приняла верительные грамоты от Посла Республики Ангола в Туркменистане Аугушту да Силва Кунья (с резиденцией в Москве).

В ходе встречи стороны подчеркнули важность достигнутых результатов в развитии сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также на парламентском уровне.

В этот же день Посол Аугушту да Силва Кунья встретился с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахмедом Гурбановым с целью вручения копий верительных грамот.

Во время беседы обсуждены вопросы укрепления отношений, в том числе расширение двустороннего политического, дипломатического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Стороны отметили позитивный опыт многостороннего сотрудничества в рамках авторитетных региональных и международных организаций, в том числе и значимость взаимной поддержки международных начинаний и инициатив.

Пользуясь случаем, Гурбанов поблагодарил Посла за поддержку принятия 21 декабря 2023 года резолюции ООН по транспорту «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижений целей в области устойчивого развития», предложенный Туркменистаном.

Посол Аугушту да Силва Кунья подчеркнул, что за период своей дипломатической миссии приложит все усилия для дальнейшего расширения и упрочения связей между Туркменистаном и Анголой. ///nCa, 19 апреля 2024 г.