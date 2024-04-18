В Туркменистане открылся новый участок высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабат

В среду, 17 апреля, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов возглавил церемонию открытия участка Теджен–Мары высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат.

Прокладка автобана Ашхабад–Туркменабат протяжённостью 600 километров стартовала 24 января 2019 года.

Работы по его строительству осуществляются в три этапа:

Ашхабад–Теджен (203 километра) – строительство завершено в октябре 2021 года

Теджен–Мары (109 километров) – строительство завершено в апреле 2024 года

Мары–Туркменабат (288 километров) – строительство начато в январе 2024 года.

Новая автомагистраль значительно ускоряет движение пассажиров и грузов, а также является важным звеном международных транспортных коридоров, обеспечивающих выход на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Некоторые технические показатели новой автотрассы

Генеральный подрядчиком по проекту выступает АОЗТ «Türkmen Awtoban».

Автобан состоит из шести полос движения. Ширина дорожного полотна равна 34,5 метра, проезжей части каждой стороны – 11,25 метра, а зоны движения – 3,75 метра, что по техническим показателям отвечает предъявляемым в мире требованиям к подобным объектам.

В соответствии с инженерными требованиями толщина слоя каменного покрытия составляет 60 сантиметров, последующих слоёв соответственно 20 сантиметров. Кроме того, при строительстве магистрали был предусмотрен настил трёх слоёв асфальта по 22 сантиметра.

Во время строительства автомагистрали полностью выполнены работы по возведению различных мостов, подземных переходов, наземных проходов. С учётом международных требований вдоль трассы расположено 69 сооружений, в том числе гидросооружения, экодуки для перегона скота и для сельскохозяйственной техники, а также инженерно-коммуникационные системы.

Вдоль трассы расположены автостоянки и места отдыха для водителей и пассажиров, магазины и кафе, заправочная станция и другие объекты, пункты оплаты за проезд, посты дорожной полиции, оснащённые камерами наблюдения, пункты технического обслуживания, службы дорожного сервиса.

На автомагистрали сооружены специальные безопасные переходы для передвижения диких животных, учитывая что дорога проходит через пустыню Каракумы – географическую зону с богатой фауной.

Дорожное движение управляется специальной системой, с помощью непрерывного видеонаблюдения собирающей, сохраняющей и передающей все данные по транспортному потоку и сведения в службу дорожного надзора. Сюда же направляются сводки с метеостанции, включающие такие параметры, как влажность, расстояние видимости и др.

На протяжении дороги расположились специальные пункты телефонной связи, соединённые с центром управления для срочных вызовов и оказания помощи.

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В церемонии запуска нового сегмента автобана приняли участие члены Правительства, руководители и представители Меджлиса, отраслевых министерств и ведомств, военных и правоохранительных структур, хяким Марыйского велаята, аккредитованные в Туркменистане дипломатические миссии и международные организации, а также туркменские и зарубежные СМИ, аккредитованные в стране.

В числе гостей – участники XXXVIII заседания Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), другие почётные гости.

Выступая на церемонии, Президент подчеркнул, что развитие современных транспортных коридоров страны по направлениям Восток–Запад и Север–Юг остаётся одной из приоритетных целей, успешность которых во многом определяется высокоскоростной автотрассой Ашхабад–Туркменабат протяжённостью 600 километров. В данном контексте прокладка автобана – очередное свидетельство возрождения древнего Великого Шёлкового пути в современном формате.

Как отмечалось в выступлении, автобан Ашхабад–Туркменабат, маршрут которого пролегает по территории Ахалского и Марыйского велаятов, свяжет Ашхабад с Лебапским велаятом и позволит преодолевать огромное расстояние между столицей и регионом за весьма короткое время, обеспечив беспрепятственную транспортировку пассажиров и грузов.

Примечательно, что новая автотрасса была удостоена нескольких международных сертификатов:

Компания «NEC Telekommunication Ltd.» (Япония) – международный сертификат «За внедрение инновационных технологий вдоль высокоскоростной автомобильной трассы».

Компания «Grenobloise D’Elektronique et D’Automatismes (GEА)» (Франция) – сертификат «За соответствие высоким стандартам видеонаблюдения и платёжных систем на высокоскоростной дороге».

Компания «VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH» (Австрия) – Международные сертификаты «За соответствие европейским руководствам по техническому утверждению и стандартам строительства высокоскоростной дороги», «За соответствие стандартам ISO 9001 контроля качества высокоскоростной дороги» и «За соответствие высокоскоростной дороги методическим пособиям дорожного строительства RAA 2008, RAL 2012».

Глава государства передал в дар Марыйскому велаяту новые пассажирские автобусы, и затем в сопровождении всех участников церемонии проехал по новой автотрассе. Он сделал остановку на автозаправочной станции, ознакомившись с ее оснащением.

По окончании торжества президент вернулся в Ашхабад.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия участка Теджен–Мары высокоскоростной автомобильной трассы Ашхабад–Туркменабат

Дорогие друзья! Уважаемые участники церемонии!

Сегодня мы вновь становимся свидетелями грандиозных событий в нашей суверенной Отчизне. Одно из них – церемония открытия участка Теджен–Мары высокоскоростной автотрассы Ашхабад–Туркменабат. В целом же сегодня в городе Мары Марыйского велаята в торжественной обстановке состоится сдача в эксплуатацию Центра охраны здоровья матери и ребёнка, а также целого жилого комплекса – 59 двухэтажных домов. Кроме того, жителям региона в качестве подарка передадут около 200 современных автобусов.

Уважаемые друзья! Уважаемые участники торжественного мероприятия!

От всей души поздравляю с этими замечательными событиями.

Дорогие друзья!

В этом году, проходящем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», в независимом Туркменистане успешно реализуются колоссальные реформы, о чём свидетельствует и нынешнее торжество, которое как незабываемое событие войдёт в летопись отечественного дорожного строительства.

Уважаемые друзья!

Как вам известно, церемония открытия участка Ашхабад–Теджен автобана Ашхабад–Туркменабат состоялась 29 октября 2021 года при участии Героя-Аркадага. А сегодня в эксплуатацию сдаётся второй отрезок автострады Ашхабад–Туркменабат между Тедженом и Мары, вдоль которого построено немало современных объектов и имеются необходимые удобства для пассажиров и водителей. Позитивная динамика в реализации столь масштабного проекта, которая наблюдается в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, отражает достойную преемственность благородных традиций предков – строить дороги и наводить мосты.

Дорогие друзья!

Развитие современных транспортных коридоров страны по направлениям Восток–Запад и Север–Юг остаётся одной из приоритетных целей, успешность которых во многом определяется высокоскоростной автотрассой Ашхабад–Туркменабат протяжённостью 600 километров. Прокладка автобана – очередное свидетельство возрождения древнего тракта – Великого Шёлкового пути – в современном формате.

Шоссе Ашхабад–Туркменабат, маршрут которого пролегает по территории Ахалского и Марыйского велаятов, свяжет Ашхабад с Лебапским велаятом и позволит преодолевать огромное расстояние между столицей и регионом за весьма короткое время. Оно также обеспечит беспрепятственную транспортировку пассажиров и грузов. Завершение строительства высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат предоставит возможность для существенного повышения пропускной способности транспортной системы страны и качества логистических услуг. Совершенствование транспортной системы в свою очередь окажет огромное влияние на динамику национальной экономики.

Уважаемые друзья!

Туркменистан находится на стыке двух континентов, и столь выгодное расположение даёт огромное преимущество в формировании международного транспортно-логистического коридора, интеграции отечественной транспортной сферы в глобальную систему и наращивании торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей со странами-партнёрами. Поэтому мы продолжим конструктивно заниматься строительством автотрасс в стране и формированием международных транспортных коридоров.

Дорогие друзья! Уважаемые участники церемонии!

В независимом Туркменистане придаётся огромное значение охране здоровья человека, профилактике заболеваний и утверждению принципов здорового образа жизни. В национальную систему здравоохранения внедряются технические разработки последнего поколения и передовые достижения медицинской практики в мире. Центр охраны здоровья матери и ребёнка, открываемый сегодня в городе Мары, – наглядный пример принимаемых нами мер в этой области. Профильное учреждение оснащено всем необходимым для укрепления здоровья матери и ребёнка. Центр охраны здоровья матери и ребёнка, который станет одним из главных объектов по охране здоровья, прослужит населению долгие годы.

Уважаемые друзья! Уважаемые участники церемонии!

Мы постоянно заботимся об улучшении социально-бытовых условий жизни соотечественников, возводятся и сдаются в эксплуатацию современные комфортабельные жилые дома. В комплексе из 59 двухэтажных домов, построенном в городе Мары Марыйского велаята, для граждан созданы все удобства. Мы и впредь будем работать над улучшением уровня жизни населения и обеспечением его жильём.

Дорогие друзья! Уважаемые участники церемонии!

Ещё раз от всей души поздравляю всех с грандиозными мероприятиями, проходящими в эти дни года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», – открытием участка Теджен–Мары высокоскоростной автотрассы Ашхабад–Туркменабат, Центра охраны здоровья матери и ребёнка, нового жилого массива в городе Мары, а также с передачей в качестве подарка жителям региона современных автобусов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой мирной жизни и больших успехов в работе! ///nCa, 18 апреля 2024 г. [фото – TDH/nCa]