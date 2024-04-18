В Татарстане состоялся Международный круглый стол, посвященный Махтумкули Фраги

16 апреля 2024 г. в Академии наук РТ прошел Международный круглый стол «Махтумкули Фраги – великий просветитель и мыслитель тюркского мира».

Участниками и спикерами данного мероприятия стали президент Академии наук РТ, профессор Рифкат Минниханов, сотрудники Генерального консульства Туркменистана в России (г.Казань) во главе с Генеральным консулом Гуйч Гараевым, Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, Чрезвычайный и Полномочный посол Чинар Рустемова, туркменские и татарстанские научные деятели, писатели, поэты и литературоведы, а также аккредитованные в г.Казани Генеральные консулы Турции, Китая, Ирана, Казахстана, Венгрии, Киргизии и Узбекистана..

Перед началом мероприятия состоялось выставка туркменского культурного наследия, в ходе которого были показаны элементы туркменской национальной одежды, музыкальные инструменты и книги посвященные истории и культуре туркменского народа. Также были исполнены стихотворения великого просветителя Махтумкули под звучания туркменского национального музыкального инструмента – дутар.

В рамках круглого стола были затронуты темы об общности мироощущения Махтумкули и его общечеловеческих целей, мировое значение рукописей поэта, гуманистические идеи туркменского мыслителя, а также о его творчестве в контексте татарской историко-культурной мысли.

Отдельное внимание уделялось его роли в укреплении дружественных связей между народами тех времен посредством использования культурной дипломатии, которая выражалась в его произведениях.

Ораторы отмечали о чрезвычайно высокой значимости и роли туркменского поэта в татарской культуре и литературе. В этом контексте татарстанские ученые сообщили о целесообразности рассмотрения возможности установления памятника Махтумкули Фраги в г. Казани и памятника Г.Тукая в Ашхабаде.