Открытие второго участка автомагистрали Ашхабад-Туркменабат в целостной перспективе

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Это путь к процветанию. Это путь к партнерству. Это автомагистраль Ашхабад-Туркменабат, второй участок которой был торжественно открыт 17 апреля 2024 года под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

Открытие 109-километрового участка автомагистрали, которое состоялось в присутствии высокопоставленных правительственных чиновников, глав дипломатических миссий, базирующихся в Туркменистане, известных деятелей общественности, иностранных гостей и представителей международных и местных СМИ, подчеркивает приверженность Туркменистана созданию всестороннего транспортного сообщения по всей своей территории.

Строительство автомагистрали Ашхабад-Туркменабат протяженностью 600 километров началось 24 января 2019 года. Работы по его строительству ведутся в три этапа: Ашхабад-Теджен (203 километра), Теджен-Мары (109 километров) и Мары-Туркменабат (288 километров).

Первый участок высокоскоростной магистрали Ашхабад-Теджен был сдан в эксплуатацию при участии Национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в октябре 2021 года.

Сейчас открыт второй участок – Теджен-Мары.

Строительство последнего участка – Мары-Туркменабат – началось в январе 2024 года.

Магистраль строит ЗАО “Туркмен Автобан”, а частные предприятия выступают субподрядчиками. Общая стоимость проекта составляет 2,5 миллиарда долларов США.

Автобан, состоящий из шести полос движения, оснащен специальной системой управления дорожным движением с видеонаблюдением в режиме реального времени для эффективного контроля за дорогой.

Стоимость проезда по автобану варьируется от 0,35 до 0,45 манатов за километр в зависимости от вида транспорта.

Эта магистраль является проявлением целостного подхода Туркменистана – все связано друг с другом. Это также одно из посланий Махтумкули Фраги, народного поэта Туркменистана, 300-летие которого отмечается в этом году.

16 апреля 2024 года, всего за день до открытия участка Теджен-Мары автомагистрали Ашхабад-Туркменистан, в штаб-квартире ООН под председательством Туркменистана состоялась первая министерская встреча Группы друзей устойчивого транспорта.

Как видно из списка участников встречи, мероприятие было довольно обширным по повестке.

Во встрече приняли участие Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, председатель Агентства “Turkmendeňizderýaýollary” Батыр Аннаев, руководители транспортных ведомств, главы и представители дипломатических миссий при ООН стран – участниц Группы, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) Ли Цзюньхуа, Специальный посланник Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт, генеральный секретарь Партнерства SLOCAT по устойчивому низкоуглеродному транспорту Маруша Кардама, президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев, Председатель Консультативного совета Группы друзей устойчивого транспорта, почетный председатель Международного союза автомобильного транспорта Мартин Марми, исполнительный секретарь Международного центра транспортной дипломатии (ICTD) Игорь Рунов, а также приглашенные постоянные представители стран из числа соавторов резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам транспорта, представители научно-исследовательских институтов и академических кругов.

Среди обсуждавшихся тем была подготовка к Десятилетию устойчивого транспорта ООН (2026-2035).

Важно отметить, что Туркменистан рассматривает транспортную дипломатию как неотъемлемую часть дипломатии. В стране действует Программа развития транспортной дипломатии Президента Туркменистана на 2022-2025 годы.

В рамках встречи в Нью-Йорке состоялось первое заседание Консультативного совета Группы друзей устойчивого транспорта, созданного в 2023 году. Председатель Совета Мартин Марми озвучил перспективные направления будущей деятельности Совета и поделился планами по привлечению бизнес-сообщества к совместной работе с Группой друзей и выстраиванию эффективного государственно-частного взаимодействия в этом направлении.

Автобан Ашхабад-Туркменабат – это, по сути, автомагистраль Туркменбаши–Фараб, соединяющая Восток и Запад от границы с Узбекистаном до побережья Каспийского моря.

Высокоскоростная автомобильная дорога, оснащенная по последнему слову техники безопасности, является маршрутом доставки грузов из Узбекистана, Таджикистана, Китая, Афганистана и Южной Азии в порт Туркменбаши и, в конечном счете, в любой пункт назначения на Кавказе и в Европе.

В направлении Север-Юг – это боковой канал для перевозки грузов между Ближним Востоком и Центральной Азией.

Автомагистраль Туркменбаши-Фараб повышает жизнеспособность и привлекательность Среднего коридора, коридора Центральная Азия – Ближний Восток, Лазуритового коридора (Афганистан -Туркменистан-Азербайджан -Грузия -Турция), коридора Север-Юг и других коридоров, которые могут появиться в обозримом будущем. /// nCa, 18 апреля 2024 г.