В Ашхабаде проходит 38-е заседание Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД

15 апреля 2024 г. в столице Туркменистана городе Ашхабаде начало свою работу XXXVIII заседание Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД, которое продлится до 19 апреля.

Предварительная повестка дня заседания включает рассмотрение результатов работы за 2023 год:

– Комиссии ОСЖД по грузовым перевозкам;

– Комиссии ОСЖД по пассажирским перевозкам;

– Комиссии ОСЖД по инфраструктуре и подвижному составу;

– Постоянной рабочей группы ОСЖД по кодированию и информатике;

– Постоянной рабочей группы ОСЖД по финансовым и расчётным вопросам.

Также планируется рассмотреть:

– ход взаиморасчётов и механизм погашения задолженностей между железными дорогами;

– ход работы ВРГ по вопросам профессионального обучения/подготовки в области железнодорожных перевозок;

– Отчёт о деятельности ОСЖД за 2023 год;

– Программу работы ОСЖД на 2025 год и последующие годы;

– Бюджет Комитета ОСЖД (окончательный – на 2024 год и предварительный – на 2025 год);

– вопрос о месте пребывания Комитета ОСЖД;

– вопрос о предоставлении статуса присоединённого предприятия ОСЖД;

– предварительную повестку дня, дату и место проведения XXXIX заседания КГД. [ОСЖД]

Глава ОСЖД назвал Туркменистан стратегическим транспортным звеном

На 38-м заседании Совета управляющих и ответственных представителей железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), которое проходит в Ашхабаде, Глава ОСЖД Мирослав Антонович акцентировал внимание на исключительной роли Туркменистана в развитии транспортной системы Евразии.

Страна, являясь звеном Великого Шелкового пути, сегодня выступает ключевым связующим звеном, соединяющим Центральную Азию, Кавказ, Европу, Азию и Дальний Восток.

Мирослав Антонович подчеркнул, что за 30 лет ОСЖД проделала грандиозный путь, и ее достижения закладывают прочный фундамент для дальнейшего развития железнодорожного транспорта. Туркменистан, активно участвуя в деятельности Организации, играет огромную роль в реализации совместных проектов и инициатив.

Международный форум в Ашхабаде собрал делегации из 22 стран. [SNG.Today]

ТАСС: Объем перевозок контейнерными поездами по сообщению Китай – Европа в 2023 году вырос на 18%

Объем перевозок контейнерными поездами по сообщению Китай – Европа в 2023 году вырос на 18% к уровню 2022 года. Об этом сообщила председатель Комиссии по грузовым перевозкам Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Зубайда Аспаева.

“В 2023 году отправлено более 17,5 тыс. контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа, что на 6% выше уровня 2022 года, перевезено 1,9 млн контейнеров ДФЭ (TEU). Рост составил на 18% выше уровня 2022 года. Международные контейнерные перевозки в составе маршрутных поездов начались в сообщении Китай и страны Европы в 2011 году, став важным звеном в торгово-экономическом сотрудничестве Евразии”, – сказала она на заседании совета управляющих и ответственных представителей железнодорожного транспорта стран – членов ОСЖД, которое впервые проходит в Ашхабаде.

Аспаева добавила, что в настоящее время рейсы контейнерных поездов в направлении Китай – Европа и Китай – Центральная Азия уже соединили более 100 городов в 11-и странах Азии, а также 217 городов в 25-и странах Европы, перевезя более 55 тыс. видов товаров, 53 различных категорий, таких как автомобили, автокомплектующие, электроника, одежда, аксессуары, продукция легкой и текстильной промышленности, товары народного потребления, зерно, древесина и другие. В целом по сети железнодорожных линий стран – членов ОСЖД протяженностью более 293 тыс. км в 2023 году перевезено 5,3 млрд тонн грузов.

Корея приступит к строительству железной дороги в Узбекистан и Кыргызстан

Летом текущего года Южная Корея планирует начать строительство железнодорожных путей до Узбекистана и Кыргызстана. Об этом в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» сообщил Ли Минсок, начальник отдела департамента международных проектов Управления железных дорог Республики Корея.

По словам Минсок, этот путь во многом будет способствовать наращиванию взаимодействия со всеми республиками Центральноазиатского региона, т.к. эти страны имеют прямое железнодорожное сообщение со всеми странами-членами ОСЖД.

По данному проекту Корея планирует присоединиться к железнодорожным путям Туркменистана, добавил он.

Транспортный коридор «Север-Юг» откроет новые возможности для многих стран

Об этом сообщил Генеральный представитель ОАО РЖД в Туркменистане Иван Тонких.

«На сегодняшний день у нас активно развивается транспортно-логистическая сфера между нашими странами. Особое внимание уделяется коридору «Север-Юг». Задача нашего генерального представительства – это привлечение внимания грузоотправителя,в частности, российских компаний».

Также было отмечено, что российская сторона заинтересована в данном проекте.

«Выход в Индийский океан транзитом через Туркменистан, Казахстан и Иран – сегодня все это на повестке дня», отметил представитель РЖД.

Дальнейшие планы российской железной дороги закончить процедуру регистрации Представительства в Туркменистане.

Также в завершении своего слова Иван Тонких отметил, что Туркменистан занимает уникальное расположение в Центральной Азии через которую проходят международные торговые маршруты.

«Мы живем в эпоху Возрождения и наблюдаем огромные транзитные потенциалы от Востока к Западу и возрождение Великого Шелкового пути, но, я уверен на 100%, что тот потенциал,который заложен в проект Север-Юг. И, мы, станем свидетелями с вами нового транспортного коридора,которые откроет совершенно новые возможности», завершил представитель РЖД Иван Тонких. [Международный Информационный Центр Туркменистана THP]

///nCa, 16 апреля 2024 г.