По итогам 2-й министерской встречи министров иностранных дел Стратегического диалога “ССАГПЗ + Центральная Азия” было принято совместное заявление – Следующий саммит Диалога состоится в Самарканде

15 апреля 2024 года в Ташкенте под председательством министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова состоялась вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива» (ССАГПЗ + Центральная Азия).

В форуме приняли участие:

Бахрейн – министр иностранных дел Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни

Казахстан – заместитель Министра иностранных дел Алибек Бакаев

Кыргызстан – министр иностранных дел Жеенбек Кулубаев

Кувейт – министр иностранных дел Абдулла аль-Яхья

Оман – министр иностранных дел Бадр Альбусаиди

Катар – премьер-министр, министр иностранных дел шейх Мухаммад бин Абдурахман Аль Тани, государственный министр иностранных дел Солтан бин Саад Аль Мурайхи

Саудовская Аравия – министр иностранных дел, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд

Таджикистан – министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин

Туркменистан – вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов

ОАЭ – специальный представитель Президента ОАЭ по Центральной Азии, министр энергетики и инфраструктуры Сухейль аль-Мазруи

генеральный секретарь Совета сотрудничества стран арабских государств Залива (ССАГЗ) Джасем Мохамед аль-Будайви.

Азербайджан – министр иностранных дел Джейхун Байрамов (в качестве почетного гостя)

Участники встречи обсудили вопросы укрепления взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, экологической и туристической сферах, а также ход реализации “Совместного плана действий по стратегической коммуникации и сотрудничеству на 2023-2027 годы”.

Стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также по подготовке к предстоящему саммиту “ССАГПЗ-Центральная Азия”, который состоится в Узбекистане в 2025 году.

Делегация Туркменистана озвучила актуальные вопросы и инициативы по укреплению сотрудничества между странами-участницами стратегического диалога в транспортной, коммуникационной, энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам встречи было принято Совместное заявление. Согласно заявлению, второй саммит глав государств – участников Стратегического диалога ССАГПЗ-Центральная Азия состоится в 2025 году в Самарканде.

Участники также приветствовали приглашение Кувейта провести третье министерское совещание по стратегическому диалогу стран ССАГПЗ-Центральная Азия в 2025 году, во время своего председательства в ССАГПЗ.

2-я министерская встреча по стратегическому диалогу между ССАГПЗ и странами Центральной Азии направлена на укрепление основы совместных действий для Стратегического диалога и разработку механизмов консультаций и сотрудничества между странами, отметил Генеральный секретарь ССАГПЗ

Вторая министерская встреча в рамках стратегического диалога между странами Совета сотрудничества и странами Центральной Азии направлена на укрепление основы совместных действий для стратегического диалога и разработку механизмов консультаций и сотрудничества между сторонами, заявил г-н Джасем Мохамед Абудайви, генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ), в ходе выступления на второй министерской встрече стратегического диалога ССАГПЗ-Центральная Азия.

Он заявил, что есть две основные причины, которые отличают это совместное министерское совещание и делают его одной из самых встреч.

Первая причина заключается в том, что это первая в своем роде встреча после исторического саммита, организованного Королевством Саудовской Аравии в городе Джидда в июле 2023 года, на котором собрались лидеры стран Совета сотрудничества и лидеры стран Центральной Азии, чтобы определить рамки будущего сотрудничества между обеими сторонами.

Кроме того, эта встреча проходит в рамках подготовки ко второму саммиту ССАГПЗ-Центральная Азия, который планируется провести в Самарканде в следующем году.

Генеральный секретарь далее сказал, что вторая причина заключается в беспрецедентном развитии событий и состоянии неопределенности во многих политических, экономических вопросах, вопросах безопасности и даже социальных проблемах, с которыми сталкивается международное сообщество, что требует усиления взаимодействия и координации в целях решения этих проблем и противодействия любым негативным последствиям, которые могут затронуть все стороны.

Он упомянул первое заседание на уровне министров в рамках стратегического диалога, которое состоялось в сентябре 2022 года. На нем было принято совместное заявление, подтверждающее приверженность участвующих в нем сторон установлению прочного партнерства, основанного на общих ценностях, интересах и исторических связях.

Абудайви также напомнил, что в ходе встречи был одобрен план действий по совместному сотрудничеству на период 2023-2027 годов, который предусматривает укрепление сотрудничества в различных областях, таких как политический диалог и диалог в области безопасности, экономическое, торговое и инвестиционное взаимодействие, а также сотрудничество в области образования, здравоохранения, культуры, средства массовой информации, вопросов молодежи и спорта.

Генеральным секретариатом в рамках реализации итогов первого стратегического диалога ССАГПЗ-Центральная Азия было проведено несколько встреч, в том числе в области экономики, торговли и инвестиций, в области культуры и средств массовой информации, в области здравоохранения, в области молодежи и спорта.

Генеральный секретарь также указал на необходимость проведения консультаций по политическим, региональным и международным вопросам, а также по вопросам, связанным с торговлей, инвестициями, культурой, образованием, научно-техническими исследованиями, окружающей средой и здравоохранением, для выработки общего видения по этим вопросам.

В заключение он подчеркнул, что партнерство стран Персидского залива со странами Центральной Азии строится на следующих принципах и правилах: обеспечение совместного успеха, установление эффективных партнерских отношений, расширение обмена и коммуникации между народами, открытие рынков и повышение экономической активности, энергосбережение, укрепление цифровой экономики.

Совместное заявление Второй встречи министров стратегического диалога стран ССАГПЗ и Центральной Азии

Генеральный секретариат – Ташкент

15 апреля 2024 года в Ташкенте, Узбекистан, состоялось Второе совместное министерское совещание стран ССАГПЗ и Центральной Азии по стратегическому диалогу. Делегацию ССАГПЗ возглавляли Премьер-министр и министр иностранных дел Государства Катар. Во встрече приняли участие министр иностранных дел Республики Узбекистан, министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов, Министр иностранных дел Королевства Бахрейн, Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия, министр иностранных дел Султаната Оман, государственный министр иностранных дел Государства Катар, министр иностранных дел Государства Кувейт, заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана, Министр иностранных дел Кыргызской Республики, Министр иностранных дел Республики Таджикистан, заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан, а также министр иностранных дел Азербайджана (в качестве почетного гостя).

Заседание проходило под председательством министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова.

Главы делегаций, участвующих в Стратегическом диалоге, приняли следующее заявление:

1.Они приветствовали созыв Второй министерской встречи по стратегическому диалогу ССАГПЗ- Центральная Азия и выразили готовность обеспечить функционирование этой диалоговой платформы на регулярной основе. Они приветствовали участие Азербайджана в качестве почетного гостя во второй встрече министров иностранных дел в рамках этого формата диалога.

2.Они рассмотрели ход реализации итогов первого саммита глав государств в рамках Стратегического диалога ССАГПЗ– Центральная Азия (19 июля 2023 г., Джидда), которые послужили руководством и ориентиром для этого процесса. Было отмечено, что данный формат неуклонно развивается как прочная платформа для укрепления взаимопонимания, доверия и равноправного партнерства между государствами-членами.

Они высоко оценили роль консультативных встреч глав государств Центральной Азии в дальнейшем углублении регионального сотрудничества, укреплении атмосферы дружбы, доверия и добрососедства, а также усилия стран ССАГПЗ по продвижению региональной интеграции, как это было отмечено на 44-м саммите стран ССАГПЗ, состоявшемся в Катаре 5 декабря 2023 года.

3.Они подтвердили совместную приверженность формированию устойчивого и перспективного партнерства, основанного на общих ценностях и взаимных интересах.

4.Они подчеркнули необходимость содействия торговым и инвестиционным обменам между двумя регионами, отметив важность сотрудничества для обеспечения устойчивых цепочек поставок, транспортных и транзитных связей, продовольственных, энергетических и водных ресурсов, а также реализации совместных инвестиционных проектов, развития экологически чистой энергетики, решения экологических проблем и обмена передовым опытом в области образования и здравоохранения. Они приняли к сведению предложения по механизмам поощрения инвестиций от стран-участниц, включая предложения Таджикистана и Узбекистана, и призвали представителей инвестиционных ведомств обеих сторон изучить эти предложения и изучить эффективные механизмы поощрения инвестиций между двумя регионами в соответствии с Совместным планом действий стран Персидского залива и Центральной Азии (2023-2027).

Стороны, являющиеся государствами – членами Исламской организации по продовольственной безопасности, подчеркнули важность поддержки и активизации деятельности этой организации в вопросах продовольственной безопасности.

5.Они поздравили Саудовскую Аравию с проведением выставки Expo 2030 в Эр-Рияде и выразили готовность приложить все усилия для поддержки успешной организации мероприятия Саудовской Аравией и обеспечения их эффективного участия, что будет способствовать развитию экономических и культурных обменов между странами ССАГПЗ и Центральной Азии.

6.Они призвали к активному участию на высоком уровне в первом Инвестиционном форуме стран Персидского залива и Центральной Азии, который состоится в Эр-Рияде 29 мая 2024 года, и Инвестиционном форуме стран Персидского залива и Центральной Азии, который состоится на Иссык-Куле, Кыргызстан. Они приветствовали предложение Казахстана провести панельную сессию “Инвестиционное и экономическое сотрудничество между Центральной Азией и странами Персидского залива” в 2025 году в рамках Астанинского международного форума (AIF).

7.Они подчеркнули необходимость создания эффективных механизмов сотрудничества в области транспортных связей, инфраструктуры, инноваций, искусственного интеллекта, устойчивой экономики замкнутого цикла, цифровизации, интеллектуального сельского хозяйства, нано- и биотехнологий в соответствии с Совместным планом действий стран Персидского залива и Центральной Азии (2023-2027). В этой связи они призвали должностных лиц по инвестициям и представителей бизнеса из стран Персидского залива и Центральной Азии обсудить инвестиционные механизмы и возможности, потенциальные партнерские отношения и передовой опыт. Они отметили предложение Узбекистана провести с этой целью встречу представителей деловых кругов в Самарканде и выразили готовность изучить возможности дальнейшего развития транспортных и транзитных коридоров между двумя регионами.

8.Они подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в сферах ИТ-индустрии и высоких технологий, в том числе с использованием возможностей Международного технопарка ИТ-стартапов “Astana hub” в Казахстане, Парка высоких технологий в Кыргызской Республике, ИТ- и технопарка Узбекистана, Технологического центра Академии Наук Туркменистана и других аналогичных учреждений в обоих регионах.

9.Они поздравили государство Катар с проведением конференции Web 2024 и выделением одного миллиарда долларов для новых предприятий в этой области.

10.Они напомнили о Совместном заявлении, принятом на саммите стран ССАГПЗ и Центральной Азии в Джидде 19 июля 2023 года, в котором лидеры призвали к сотрудничеству в области энергетики, и, учитывая, что государства – участники Стратегического диалога обладают богатыми источниками энергии и развитой инфраструктурой и средствами для производства, переработки и транспортировки, они приняли к сведению предложение Туркменистана проанализировать потенциал сотрудничества и возможные совместные мероприятия в энергетическом секторе, которые будут обсуждаться в рамках Совместного плана действий стран ССАГПЗ и Центральной Азии на 2023-2027 годы, а также предложение Саудовской Аравии о координации действий государств – членов Международного энергетического форума в этом отношении.

11.Они выразили желание сотрудничать в области здравоохранения и борьбы с различными рисками, угрожающими человечеству. В этом контексте страны ССАГПЗ и Центральной Азии отметили инициативу Казахстана по созданию специального многостороннего органа при Организации Объединенных Наций – Международного агентства по биобезопасности, которое будет способствовать предотвращению биологических угроз и обмену данными об опасных заболеваниях.

12.Они подчеркнули важность развития взаимосвязанных транспортных маршрутов между двумя регионами, создания прочных логистических и торговых сетей и разработки эффективных систем, позволяющих осуществлять товарообмен. Они призвали к проведению встречи представителей транспортных ведомств для обсуждения новых и эффективных мер по расширению транспортного сообщения в соответствии с Совместным планом действий (2023-2027 годы) и Совместным заявлением Саммита стран Персидского залива и Центральной Азии от 19 июля 2023 года, включая Трансафганскую железную дорогу, соединяющую страны Центральной Азии и Персидского залива, железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан, транспортно-энергетический коридор “Туркменистан-Афганистан-Пакистан”, Транскаспийский международный транспортный маршрут и другие предложения по расширению межрегиональных связей.

13.Они договорились продолжать сотрудничество между двумя регионами в борьбе с изменением климата, уделяя особое внимание управлению выбросами парниковых газов независимо от их источника. Они приветствовали исторический “Консенсус ОАЭ”, достигнутый на 28-й сессии Конференции Сторон (КС28) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) в Дубае в 2023 году. Они подчеркнули важность для региона ближневосточной Зеленоц инициативы, возглавляемой Саудовской Аравией, которая направлена на решение проблемы выбросов с помощью подхода цикличной углеродной экономики, и подтвердили свою приверженность ее инициативам. Они отметили строящиеся гидроэлектростанции в Центральной Азии, включая Рогунскую ГЭС в Таджикистане и Камбаратинскую ГЭС-1 в Кыргызстане, которые существенно увеличат потенциал совместного водно-энергетического сотрудничества в регионе. Они также отметили успешное завершение Международной выставки садоводства в Катаре (Доха ЭКСПО-2023).

Они отметили важность предложений Казахстана по проведению Регионального климатического саммита под эгидой ООН в 2026 году в Казахстане и открытия Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике в Алматы, а также инициативы Кыргызстана по созданию Регионального центра в Бишкеке для внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Они отметили инициативу Казахстана по открытию Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы и инициативу Туркменистана по открытию регионального центра климатических технологий для Центральной Азии под эгидой ООН в Ашхабаде.

14.Они призвали к взаимодействию должностных лиц по охране окружающей среды из обоих регионов для развития сотрудничества в этой области, обмена передовым опытом и изучения успешных инициатив в каждом регионе. Они отметили Самаркандский международный климатический форум Узбекистана, посвященный экологической повестке дня Центральной Азии и достижению целей зеленого развития. Они приветствовали резолюцию 75/278 Генеральной Ассамблеи ООН, объявляющую регион Аральского моря зоной экологических инноваций и технологий, и отметили важность продолжения усилий для создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря. Они обсудили последствия кризиса Аральского моря и важность улучшения социально-экономической ситуации в регионе Приаралья посредством деятельности соответствующих международных организаций. Они отметили важность выполнения резолюции, принятой на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по устойчивому развитию горных районов, направленной на укрепление международного сотрудничества по вопросам развития, связанным с горными районами, и приветствовали проведение Кыргызстаном Второго Глобального Бишкекского горного саммита “Бишкек+25” в 2027 году. Они приветствовали резолюцию 77/158 Генеральной Ассамблеи ООН, объявляющую 2025 год Международным годом сохранения ледников, и предстоящую международную конференцию по этому вопросу, которая состоится в Таджикистане в 2025 году, отметив важность ледников для гидрологического цикла и их воздействия на окружающую среду.

15.Они подчеркнули, что вода имеет решающее значение для достижения целей устойчивого развития и искоренения нищеты и голода. Они приветствовали итоги Конференции ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода реализации целей Международного десятилетия действий “Вода для устойчивого развития” на 2018-2028 годы. Они признали ведущую роль Таджикистана и важность Душанбинского водного процесса в этом отношении, приветствуя созыв Третьей Международной конференции высокого уровня, которая состоится в Душанбе 10-13 июня 2024 года.

16.Они отметили “Водную инициативу Мухаммеда бен Зайда”, выдвинутую ОАЭ 29 февраля 2024 года, и решение Саудовской Аравии создать международную водохозяйственную организацию в Эр-Рияде для решения проблемы нехватки воды во всем мире и мобилизации инвестиций для этой цели.

17.В целях развития туризма, они напомнили о совместном заявлении саммита стран Персидского Залива и Центральной Азии в Джидде относительно сотрудничества в области продвижения туризма и инвестиций в туристическую инфраструктуру и призвали представителей сферы туризма изучить возможность расширения сотрудничества, в том числе путем реализации совместных проектов в туристическом секторе и организации выставок, конференций, фестивалей и ознакомительных поездок, а также изучить дополнительные шаги по расширению контактов между людьми посредством туризма. Они приветствовали проведение совместных тематических мероприятий, таких как Дни национальной культуры, Недели кино, Дни спорта стран Центральной Азии и Персидского залива. В этом контексте участники поддержали инициативу о проведении форума ведущих туроператоров в городе Хива, который объявлен туристической столицей исламского мира в 2024 году, и приветствовали приглашение Казахстана странам Центральной Азии и ССАГПЗ принять участие в Пятых Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре 2024 года.

18.Они поздравили Катар с успешным проведением Кубка Азии 2023 года и победой в турнире, а Саудовскую Аравию – с проведением Чемпионата мира 2034 года и приветствовали предложение Таджикистана провести Молодежный форум стран Персидского залива и Центральной Азии.

19.Они договорились укреплять сотрудничество в области высшего образования, научных исследований и профессиональной подготовки, поощрять сотрудничество между университетами и исследовательскими центрами в двух регионах, а также обмениваться знаниями и опытом посредством создания сетей между экспертами и специалистами в области образования в соответствии с Совместным планом действий стран Персидского залива и Центральной Азии (2023-2027 годы).

20.Поддерживая приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах, в том числе в рамках ЮНЕСКО и ИСЕСКО, они подчеркнули, что это направление обладает значительным потенциалом в качестве эффективного фактора укрепления взаимопонимания между людьми, разделяющими глубокие исторические, культурные и религиозные связи, основанные на исламских ценностях, терпимости, сотрудничестве и взаимоуважении, которые разделяют люди всех вероисповеданий и культур. В этой связи участники приветствовали проведение 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО в Самарканде в 2025 году и выразили уверенность, что это мероприятие придаст новый импульс развитию сотрудничества в области образования, науки, культуры, охраны объектов культурного наследия и их популяризации. Они приветствуют проведение 11 октября 2024 года международного форума, посвященного 300-летию поэта и философа Махтумкули Фраги.

21.Они выразили поддержку кандидатуре Кувейта на вступление в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на период 2025-2029 годов.

22.Они обменялись мнениями по региональным и международным проблемам и подчеркнули важность координации своих позиций с помощью механизмов Стратегического диалога. Они согласились с важностью сохранения многосторонней системы и активизации усилий по достижению мира, безопасности, стабильности и процветания во всем мире, уделяя приоритетное внимание обеспечению международного мира и безопасности на основе взаимного уважения и сотрудничества между странами для достижения развития и прогресса, а также принципов добрососедства, уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств, невмешательства в их внутренние дела, воздержания от применения силы или угроз, и поддержания международного порядка, основанного на соблюдении принципов международного права и Устава ООН.

23.Они отметили провозглашение 5 марта Международным днем информирования о разоружении и нераспространении согласно резолюции 77/51 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

24.Они высоко оценили резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН (A/78/L.48) от 15 марта 2024 года, в которой осуждается подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию в отношении мусульман, проявляющееся в растущем числе случаев осквернения Священного Корана; нападениях на мечети, объекты и святыни; и других актах религиозной нетерпимости, негативных стереотипов, ненависти и насилия. В резолюции также содержался призыв к назначению специального посланника и провозглашалось, что 15 марта является международным днем борьбы с исламофобией.

25.Они призвали Израиль выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву в отношении беспрепятственного оказания всей гуманитарной помощи и удовлетворения основных потребностей населения Газы, подчеркнув необходимость обеспечения функционирования линий электро- и водоснабжения и обеспечения доступа топлива, продовольствия и медикаментов для жителей Газы. Они призвали международное сообщество занять серьезную и твердую позицию в отношении немедленного и устойчивого прекращения огня и обеспечения защиты гражданского населения в секторе Газа и на Западном берегу.

Они вновь подчеркнули международный характер палестинского вопроса и необходимость его урегулирования политическими средствами с созданием независимого и жизнеспособного палестинского государства по образцу 1967 года, включая Восточный Иерусалим, в соответствии с международным правом и всеми соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций.

26.Они выразили надежду на активизацию сотрудничества между ССАГПЗ и Центральной Азией в области безопасности и пограничного контроля, а также в совместной борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотических веществ, угрозами кибербезопасности, отмыванием денег и финансированием терроризма, действуя в соответствии с обязательствами в сфере всеобщих прав человека и верховенства закона.

Министры приветствовали созыв международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом в рамках “Душанбинского процесса”, которая состоится в ноябре 2024 года в Государстве Кувейт, и выразили готовность принять участие в этой конференции.

27.Они обсудили инициативу Его Превосходительства Президента Узбекистана на саммите в Джидде в июле 2023 года о заключении договора о дружбе, межрегиональных связях и сотрудничестве между странами Центральной Азии и ССАГПЗ и рассмотрят предложенный документ.

28.Они приветствовали предложение Узбекистана о создании Контактной группы для подготовки к предстоящему второму саммиту глав государств – участников Стратегического диалога ССАГПЗ-Центральная Азия, который состоится в 2025 году в Самарканде. Они призвали государства-члены заблаговременно представить предложения и инициативы для саммита, чтобы у них было достаточно времени для их рассмотрения до саммита.

29.Они выразили глубокую признательность Узбекистану за высокий уровень подготовки, организации и проведения второй министерской встречи стран Персидского залива и Центральной Азии.

30.Они приветствовали приглашение государства Кувейт принять у себя третье министерское совещание стратегического диалога стран ССАГПЗ и Центральной Азии в 2025 году, во время своего председательства в ССАГПЗ. Даты и повестка дня мероприятия будут согласованы по дипломатическим каналам.

Опубликовано 15 апреля 2024 года, Ташкент, Республика Узбекистан.

///nCa, 16 апреля 2024 г.