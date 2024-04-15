В Туркменистане состоится несколько совместных экспедиций к археологическим памятникам

Туркменистан продолжает исследовать древние археологические памятники, в том числе совместно с иностранными экспертами.

Вице-премьер по вопросам культуры М.Маммедова сообщила на заседании кабинета министров 12 апреля о запланированных нескольких совместных экспедициях:

Памятник Гонур депе – туркмено-российская экспедиция

Памятник Тоголок 1 – туркмено-итальянская экспедиция

Крепость Старая Ниса – туркмено-российско-итальянская экспедиция

Крепость Данданакан – туркмено-американская экспедиция /// nCa, 15 апреля 2024 г.