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В Туркменистане состоится несколько совместных экспедиций к археологическим памятникам

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Туркменистан продолжает исследовать древние археологические памятники, в том числе совместно с иностранными экспертами.

Вице-премьер по вопросам культуры М.Маммедова сообщила на заседании кабинета министров 12 апреля о запланированных нескольких совместных экспедициях:

Памятник Гонур депе  – туркмено-российская экспедиция

Памятник Тоголок 1 – туркмено-итальянская экспедиция

Крепость Старая Ниса – туркмено-российско-итальянская экспедиция

Крепость Данданакан – туркмено-американская экспедиция /// nCa, 15 апреля 2024 г.

 

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