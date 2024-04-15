В Туркменистане на древнем городище Парыздепе обнаружен уникальный кяриз

Вице-премьер Туркменистана по культуре и СМИ М.Маммедова сообщила на заседании кабинета министров 12 апреля 2024 года, что на месте древнего поселения Парыздепе в районе Геоктепе был обнаружен уникальный кяриз.

Кяриз – это система подземных хранилищ и каналов для сбора воды, позволяющая предотвратить испарение и избежать попадания примесей в воду.

Обнаруженный во время недавних раскопок кяриз использовался для снабжения оросительной водой города Каризек близ Парыздепе.

Непрекращающиеся раскопки в Парыздепе постепенно раскрывают свои тайны, хотя многое еще остается неясным.

В прошлом году мы предоставили некоторую информацию о Парыздепе в нашем отчете об исторических и культурных достопримечательностях Туркменистана.

Какая работа ведется в Туркменистане по сохранению историко-культурных памятников?

https://www.newscentralasia.net/2023/06/07/kakaya-rabota-vedetsya-v-turkmenistane-po-sokhraneniya-istoriko-kulturnykh-pamyatnikov/

Чем больше мы узнаем, тем больше удивляемся изобретательности народа, жившего на этих землях. /// nCa, 15 апреля 2024 г. [фото – Centralasia.news]