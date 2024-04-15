Министерство иностранных дел Туркменистана проведет круглый стол по экологическим проблемам Каспия 

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов сообщил на заседании Кабинета министров 12 апреля 2024 года о том, что министерство иностранных дел проведет круглый стол по экологическим проблемам Каспия во второй половине этого месяца.

Это станет первым шагом на пути реализации инициативы президента Туркменистана по Каспийской экологической инициативе, озвученной на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В число участников войдут представители Офиса Постоянного координатора ООН и других международных организаций, действующих в Туркменистане, а также Института Каспийского моря, Академии наук, министерств и отраслевых ведомств Туркменистана. /// nCa, 15 апреля 2024 г.