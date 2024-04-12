Туркменистан отмечает День космонавтики 12 апреля 2024 года – Президент и национальный лидер поздравляют Кононенко

Сегодня (12 апреля 2024 года) Туркменистан отмечает День космонавтики. Президент и Национальный лидер Туркменистана направили поздравительные послания нынешнему командиру МКС Олегу Кононенко.

Кононенко родился в Туркменистане и получил школьное образование в городе Туркменабат Лебапского велаята.

В своем послании президент Сердар Бердымухамедов отметил: “Вы открыли новые страницы в истории космонавтики. Мы гордимся вашими достижениями в изучении и освоении космического пространства”.

В послании Национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова говорится: “Как представитель благородной профессии, вы неизменно вносите свой вклад в развитие современной науки, которая способна улучшить жизнь всего человечества”.

В Ашхабаде состоится церемония возложения цветов к бюсту Гагарина, первого космонавта Советского Союза. Церемония будет проведена на территории отдела образования, науки и культуры Посольства Российской Федерации.

Начало в 15:30 по местному времени. Адрес: проспект Сапармурата Туркменбаши, 11 (вход со стороны 1-го парка).

Памятник Юрию Гагарину в Ашхабаде был торжественно открыт в апреле 2021 года. Бронзовый бюст, созданный скульптором Алексеем Леоновым, изображает улыбающегося первопроходца космической эры в скафандре.

Международный день авиации и космонавтики отмечается ежегодно 12 апреля в ознаменование первого в мировой истории полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года. /// nCa, 12 апреля 2024 г.