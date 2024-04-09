ПРООН провела Тренинг по инвентаризации парниковых газов в Туркменистане

Ашхабад, 5 апреля 2024: В рамках совместного проекта ПРООН и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», 3-5 апреля 2024 г., в Ашхабаде был организован практический тренинг по оказанию поддержки специалистов Туркменистана по инвентаризации парниковых газов, включая ознакомление с глобальной платформой «Инициатива по наращиванию потенциала в области прозрачности – Глобальная программа поддержки» (CBIT-GSP).

Основная цель данного тренинга, запланированного как часть подготовки Четвертого Национального сообщения Туркменистана об изменении климата (НС4), заключается в повышении уровня знаний существующего круга экспертов из ключевых министерств и ведомств, которые участвуют в сборе данных, разработке национальных индикативных параметров и составлении национальных показателей выбросов парниковых газов (ПГ). Специалисты Туркменистана по инвентаризации парниковых газов обсудили вопросы улучшения национального кадастра выбросов парниковых газов для землепользования, изменения в землепользовании и ведении лесного хозяйства, а также с ознакомились с инновационными методами проведения инвентаризации парниковых газов, включая программное обеспечение МГЭИК – IPCC Inventory Software.

Ожидается, что тренинг окажет поддержку в составлении национальных показателей выбросов ПГ в рамках усилий Туркменистана по представлению отчетов по выполнению обязательств, принятых в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Парижскому соглашению по климату. /// nCa, 9 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)